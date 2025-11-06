TPHCM đối mặt với mưa lớn, triều cường lịch sử, CSGT cảnh báo khẩn

TPO - Trước diễn biến thời tiết phức tạp với mưa lớn kéo dài và triều cường được dự báo vượt mức lịch sử, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Phòng CSGT, trong 24 giờ qua, trên địa bàn TPHCM xuất hiện mưa trên diện rộng, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa học sinh, người dân qua đoạn đường bị ngập hồi tháng 10/2025.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 1–2 ngày tới, Thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 80–130 mm, có nơi trên 130 mm. Mực nước triều tại các trạm có thể đạt 1,9 m – mức cao nhất trong lịch sử.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã chủ động bố trí lực lượng tại các điểm ngập nặng, khu vực dễ ùn tắc và những tuyến đường ven sông, kênh rạch để hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn. Lực lượng sẽ túc trực 24/24 tại các chốt trọng điểm, sẵn sàng cứu hộ phương tiện chết máy, đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.

Trên các tuyến đường thủy, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra, chuẩn bị xuồng, phao cứu sinh và phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn tại các bến phà, công trình đang thi công, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Phòng CSGT phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM và chính quyền địa phương đang khảo sát, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, đồng thời kiểm tra hệ thống thoát nước tại các điểm xung yếu nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng.

Người dân cần theo dõi bản tin thời tiết, cập nhật tình hình giao thông qua các phương tiện truyền thông trước khi ra đường; hạn chế lưu thông vào khu vực ngập nặng, tránh nguy cơ tai nạn hoặc hư hỏng phương tiện. Khi di chuyển bằng phương tiện thủy, người dân cần tuân thủ quy định mặc áo phao và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.