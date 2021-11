TPHCM: Còn tình trạng F0 không nhận được thuốc điều trị COVID

TPO - “Nhiều F0 phản ánh không nhận được túi thuốc C, có thuốc kháng virus Monulpiravir. Qua nắm bắt tình hình, Sở Y tế ghi nhận thực tế là có những trường hợp như vậy” – BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết tại cuộc họp báo chiều 15/11.

Tại họp báo về tình hình dịch COVID-19 diễn ra chiều nay, đại diện UBND TPHCM cho biết tính đến ngày 15/11, toàn thành phố đang ở vùng vàng (cấp độ 2 của dịch COVID-19). Ở tuyến quận huyện có 13 quận huyện thuộc vùng xanh (cấp độ 1); 8 quận huyện thuộc vùng vàng (cấp độ 2) và 1 huyện là Cần Giờ thuộc vùng cam (cấp độ 3).

Tuần qua, một số quận huyện vùng ven trên địa bàn TPHCM có sự gia tăng F0 ở nhóm công nhân làm việc ở các khu chế xuất, khu công nghiệp và các khu nhà trọ. Theo trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tính đến ngày 15/11, toàn thành phố hiện có hơn 64.000 F0, trong đó hơn 47.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, khi số ca F0 một số địa phương tăng, Sở Y tế đã có những điều chỉnh để lập trạm y tế lưu động, tăng cường lực lượng chuyên môn, tăng cường tình nguyện viên tham gia làm những công việc ngoài chuyên môn chăm sóc F0 tại nhà. Tuần qua, đã có 70 trạm y tế lưu động được thiết lập tại các địa phương có số ca F0 gia tăng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống trạm y tế lưu động do lực lượng quân y đang từng bước rút quân, các cơ sở cách ly tập trung đang dần thu hẹp, dịch có xu hướng gia tăng đã xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ tại một số địa phương.

“Một số người dân trong đó có F0 cần được chăm sóc, điều trị liên lạc với trạm y tế nhưng không được. Nhiều F0 phản ánh không nhận được túi thuốc C. Qua nắm bắt tình hình, Sở Y tế ghi nhận thực tế là có những trường hợp như vậy. Ngoài một số trường hợp nhân viên y tế giải thích cho người dân chưa đủ nên người dân chưa hiểu, có những trường hợp đủ điều kiện nhưng người dân chưa đồng thuận. Tuy nhiên cũng có những trường hợp cán bộ nhân viên y tế làm chưa hết trách nhiệm với người dân” – BS Nguyễn Hữu Hưng nói.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Y tế đã có văn bản nhắc nhở, hướng dẫn và kiểm tra chấn chỉnh việc cấp túi thuốc điều trị tại nhà cho F0. Cuối tuần qua sở cũng đã làm việc với giám đốc của 22 trung tâm y tế các quận huyện và Thành phố Thủ Đức để tháo gỡ những khó khăn.

Trên tinh thần phục vụ tốt nhất cho F0 để bệnh nhân an tâm cách ly, điều trị tại nhà, Sở Y tế đã yêu cầu các địa phương chủ động phương án thăm khám, theo dõi sức khỏe, chỉ định và cấp túi thuốc C cho những trường hợp đủ điều kiện. Hiện thành phố còn 20.000 túi thuốc C đủ để cung ứng cho người F0 có chỉ định sử dụng túi thuốc C.