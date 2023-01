TPHCM bất ngờ mưa xối xả tối mùng 3 Tết

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đã gây nhiều trở ngại cho hoạt động du xuân của du khách và người dân TPHCM.

Đến 19h30 ngày 24/1 (mùng 3 Tết), nhiều nơi ở khu vực trung tâm TPHCM vẫn chưa ngớt mưa. Người dân và du khách phải choàng áo mưa hoặc che dù khi xuống phố du xuân.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, cơn mưa lớn kèm giông, lốc khá mạnh bất ngờ xuất hiện trên địa bàn các quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh... và kéo dài hơn một giờ.

Tuy không gây ngập úng nhưng cơn mưa đã làm trở ngại cho các hoạt động du xuân của nhiều du khách và người dân TPHCM.

Lý giải TPHCM xuất hiện mưa vào mùng 3 Tết, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường và khuếch tán xuống TPHCM và các tỉnh Nam Bộ từ ngày 21/1 và tăng cường mạnh hơn trong ngày 23 và 24/1.

Những ngày tiếp theo, lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và suy yếu dần.

TPHCM và Nam Bộ nằm ở rìa phía Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa và chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc cường độ trung bình đến mạnh nên trong những ngày Tết Quý Mão 2023, thời tiết sẽ nắng nhẹ, vài nơi có sương mù và trời se lạnh.

Trong các ngày từ 20 đến 24/1 (29 đến mùng 3 Tết), thời tiết Nam Bộ và TPHCM có mây thay đổi và mưa vài nơi, ban ngày trời nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, thấp nhất 20-23 độ C. Phía Bắc miền Đông duy trì nhiệt độ 18-20 độ C, một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh vào sáng sớm.

Từ ngày 25-26/11 (mùng 4 đến mùng 5 Tết), thời tiết có mây thay đổi, không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, thấp nhất 20-22 độ C. Một vài nơi có mù nhẹ và trời se lạnh vào sáng sớm.