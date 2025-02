TPHCM: Bắt giam chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường

TPO - Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở tái chế nhôm ở huyện Bình Chánh, TPHCM đổ hơn 100 tấn chất thải rắn công nghiệp ra môi trường.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Vinh Dự (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 5/7/2024, Công an huyện Bình Chánh đã ập vào kiểm tra lò luyện nhôm tái chế tại ấp 58 (xã Vĩnh Lộc B) do ông Dự làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát ghi nhận cơ sở của ông Dự đổ chất thải rắn công nghiệp sau tái chế trực tiếp trên 3 khu đất dùng làm xưởng sản xuất.

Kết quả xác định tổng khối lượng tro, xỉ nhôm mà cơ sở của ông Dự đổ ra môi trường là hơn 100 tấn.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.