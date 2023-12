TPHCM 24/7: Quan lộ của GĐ Sở Tài chính TPHCM trước bị bắt; Đột kích sòng bạc nhiều ‘quý bà’ ở phố tây Bùi Viện

TPO - Quá trình công tác của Giám đốc Sở Tài chính TPHCM trước khi bị bắt vì nhận hối lộ; Cháy trong siêu thị Lotte ở quận 7, 1.000 người hốt hoảng tháo chạy; Đột kích sòng bạc quy tụ nhiều ‘quý bà’ ở phố tây Bùi Viện; Phát hiện gần 200 xe gian khi khám phá hai vụ cướp;... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Quá trình công tác của Giám đốc Sở Tài chính trước khi bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 19/12/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) về tội Nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự.

Trước khi bị bắt, ngoài cương vị Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, ông Lê Duy Minh từng có nhiều năm công tác trong ngành thuế.

Vào tháng 12/2022, ông Minh được cấp có thẩm quyền tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Khi đó, ông Minh đang là Cục trưởng Cục Thuế TPHCM.

Ông Minh bắt đầu công tác tại Cục Thuế TPHCM từ tháng 12/1994. Từ năm 2002 đến 2015, ông đảm trách các chức vụ như chuyên viên phòng Thanh tra, Phó đội trưởng Đội 3 của phòng Thanh tra, Phó phòng Quản lý doanh nghiệp tự kê khai nộp thuế, Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1 trực thuộc Cục Thuế TPHCM.

Đến tháng 3/2015, ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, phụ trách Chi cục Thuế quận 1. Tháng 1/2020, ông Lê Duy Minh được Tổng Cục Thuế bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế TPHCM. Ngoài ra, ông Minh còn là Bí thư Đảng bộ Cục Thuế TPHCM.

TPHCM bắn pháo hoa tại 2 điểm chào mừng Tết Dương lịch 2024

TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024. TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2024. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, TPHCM còn tổ chức chương trình Countdown đón năm mới vào đêm 31-12-2023 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1). Tổ chức thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm TPHCM. Tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2024 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá lần lượt trong 2 đêm 31/12/2023 và ngày 1/1/2024.

Người dân TPHCM phấn khởi 'check-in' trên cây cầu nối đôi bờ sông Tắc

Ngày 16/12, UBND TP. Thủ Đức, TPHCM đã tổ chức khánh thành công trình cầu Long Đại, chính thức nối đôi bờ hai phường Long Phước, Long Bình.

Từ nay, người dân phường Long Phước có thể rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm TP. Thủ Đức khoảng 10 km so với trước đây.

Cầu Long Đại hoàn thành giúp kết nối giao thông thông suốt giữa phường Long Phước với phường Long Bình; góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khu vực, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực phát triển giao thông cửa ngõ phía Đông TP. Thủ Đức.

Bày tỏ niềm phấn khởi chứng kiến ngày cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng, ông Nguyễn Văn Sơn (67 tuổi, ngụ khu phố Long Đại, phường Long Phước) cho biết, được bao bọc bởi sông Đồng Nai, sông Tắc nên điều kiện lưu thông đi lại ở cù lao Long Phước khá khó khăn.

Cháy trong siêu thị Lotte ở quận 7, 1.000 người hốt hoảng tháo chạy

Tối 22/12, Công an quận 7 (TPHCM) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra bên trong siêu thị Lotte Mart.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h15 cùng ngày, một cửa hàng gà rán nằm ở tầng trệt, bên trong siêu thị Lotte Mart nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn và khói tỏa mù mịt khiến người dân hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Phát hiện cháy, các nhân viên cửa hàng cùng lực lượng bảo vệ huy động bình chữa cháy để dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Đột kích sòng bạc quy tụ nhiều ‘quý bà’ ở phố tây Bùi Viện

Ngày 21/12, Công an quận 1 đang tạm giữ Nguyễn Thị Kim Hoàng (33 tuổi), Nguyễn Văn Công (22 tuổi) và 6 phụ nữ tuổi từ 18-53 để điều tra, xử lý về hành vi “Đánh bạc”.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận 1 phát hiện một số người thường xuyên tụ tập bất thường tại quán cà phê trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão) do Hoàng làm chủ, vào lúc 0h đến rạng sáng nên bí mật theo dõi.

Khoảng 5h30 ngày 15/12, các trinh sát bất ngờ ập vào trong kiểm tra và bắt quả tang Công, Hoàng cùng 6 phụ nữ khác đang đánh bạc thắng thua bằng hình thức chơi bài bửu ăn tiền. Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ gần 10 triệu đồng trên chiếu bạc, gần 53 triệu đồng trên người các con bạc và nhiều tang vật liên quan.

Phá ổ mại dâm trong khách sạn ở TP. Thủ Đức

Ngày 17/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thị Hạ (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Huỳnh Tuấn Huy (31 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Chiều 15/12, các trinh sát ập vào kiểm tra khách sạn T.A trên đường 297 (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) do Hạ làm chủ và phát hiện 4 cô gái đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan chức năng, các cô gái cho biết được Hạ cho lưu trú trong khách sạn T.A với giá 3 triệu đồng/tháng để hoạt động bán dâm. Trung bình mỗi ngày, các cô gái bán dâm cho từ 10 - 15 người với giá từ 300 - 500 nghìn đồng/lượt.

Cơ quan điều tra xác định, mỗi lượt bán dâm, các cô gái phải nộp tiền phòng, tiền phí cho Hạ. Ngoài ra, từ tháng 7/2022, Hạ giới thiệu Huy đến chụp ảnh “mát mẻ” của các cô gái rồi đăng trên mạng xã hội để chào mời khách đến khách sạn mua dâm.

Về phần Huy, công an xác định, người này hoạt động chụp ảnh các cô gái bán dâm từ năm 2019 với giá 3,5 triệu đồng/1 cô gái/1 lần chụp.

Phát hiện gần 200 xe gian khi khám phá hai vụ cướp

Vào khuya 9/12, Nguyễn Hữu Nghĩa (24 tuổi, quận 4), phát hiện anh H (tài xế xe ôm) đậu xe máy và nằm ngủ trên vỉa hè đường Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6) nên rủ Nguyễn Xuân Trường (18 tuổi, quê Quảng Nam) cướp tài sản.

Cả hai đối tượng yêu cầu anh H chở đến khu vực vắng vẻ trên đường Trương Đình Hợi (phường 18, quận 4). Lợi dụng anh H sơ hở, các đối tượng đã dùng bột ớt chuẩn bị sẵn chà lên mắt nạn nhân rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an quận 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương truy xét. Đến khoảng 22h ngày 10/12, các trinh sát bắt được Trường khi đang lẩn trốn tại quận 11. Sáng hôm sau, Nghĩa cũng bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi cướp tài sản của anh H và khai mang xe máy của nạn nhân cầm cố tại tiệm cầm đồ Nhuận Phát trên đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8.

Khám xét khẩn cấp 3 kho bãi chứa xe trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh của cửa hàng này, Công an quận 4 thu giữ 192 xe mô tô các loại và 1 xe đạp điện của tiệm cầm đồ Nhuận Phát cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Qua giám định, cơ quan điều tra xác định các phương tiện bị đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác. Công an quận 4 đề nghị những ai là chủ sở hữu các xe mô tô nêu trên và là nạn nhân của các đối tượng này cần đến trụ sở Công an quận ở địa chỉ 14 Đoàn Như Hài (phường 13, quận 4) để trình báo.