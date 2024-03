TPHCM 24/7: Nam Em bị phạt 37,5 đồng vì vi phạm những gì? Tinh thần bà Trương Mỹ Lan trước ngày xét xử

TPO - Nam Em bị xử phạt 37,5 triệu đồng; Tinh thần bà Trương Mỹ Lan trước ngày xét xử; Bà Hàn Ni bị phạt một năm 6 tháng tù; Xe khách Thành Bưởi được hoạt động trở lại; Ba bệnh viện cửa ngõ TPHCM sắp đưa vào hoạt động ... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Nam Em bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng

Ngày 1/3, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM đã làm việc với bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em (tức Hoa khôi Nam Em) cùng người đại diện.

Trước đó, Nam Em liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong các buổi livestream, cô đã gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất showbiz… Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của Nam Em đã gây ồn ào mạng xã hội và tạo ra nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua.

Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng.

Xe khách Thành Bưởi được hoạt động trở lại

Sau thời gian ngưng hoạt động vì có nhiều vi phạm và bị xử phạt, nhà xe Thành Bưởi vừa được Sở Giao thông Vận tải TPHCM cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải với các loại hình chạy tuyến cố định, hợp đồng, du lịch...Đơn vị này đang làm các thủ tục, sắp xếp nhân sự, phương tiện... trước khi công bố thời gian hoạt động trở lại các tuyến xe chở khách.

Nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài ở TPHCM và Nam bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, những ngày gần đây, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ với cường độ nắng nóng tăng, các tỉnh miền Tây có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông dao động từ 35 - 37 độ C, một số nơi 37 độ C và trên 37 độ C như Long Khánh: 37,2 độ C, Đồng Xoài và Biên Hòa: 37 độ C.

Bà Hàn Ni bị phạt 18 tháng tù

Chiều 1/3, TAND TPHCM tuyên bà Hàn Ni (47 tuổi) phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bà Hàn Ni được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 18 tháng tù về hành vi đăng thông tin thuộc bí mật đời tư vợ chồng bà Phương Hằng lên mạng.

Liên quan đến vụ án này, cựu luật sư Trần Văn Sỹ (67 tuổi) bị phạt 2 năm tù về cùng tội danh.

Tinh thần bà Trương Mỹ Lan trước ngày xét xử

Ngày 5/3, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, một trong 5 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà Trương Mỹ Lan) cho biết, ông và các đồng nghiệp được cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03), Viện KSND Tối cao (Vụ 3) và TAND TPHCM tạo điều kiện thuận lợi để gặp gỡ, trao đổi với bà Trương Mỹ Lan.

Về sức khỏe của bà Trương Mỹ Lan, luật sư Thanh cho hay bà Lan mắc nhiều bệnh, phải dùng gần 10 loại thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, bệnh xá và bác sỹ của trại tạm giam không lúc nào để bà Lan bị thiếu thuốc. Khi sắp hết thuốc mà gia đình chưa kịp gửi, trại thông báo cho luật sư gửi bổ sung. Về tinh thần, bà Lan ổn định, vững vàng, không than phiền, đổ lỗi, oán trách ai.

Bà Lan khẳng định với luật sư, với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu Tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, bà đều sẽ giải quyết được đầy đủ, trọn vẹn.

Phạt 4 rạp vì chiếu phim 'Mai' của Trấn Thành cho người dưới 18 tuổi

Ông Phạm Văn Dũng - Chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, qua rà soát 7 rạp trên địa bàn thành phố, cơ quan chức năng phát hiện 4 cụm rạp vi phạm vì cho người chưa đủ 18 tuổi vào rạp xem phim Mai.

Sở đang tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính để trình Chủ tịch UBND TP.HCM trước khi ban hành theo quy định, mức xử phạt cho mỗi chủ rạp từ 60 đến 80 triệu đồng.

Về trường hợp 4 cụm rạp vi phạm, Thanh tra Sở chưa công bố tên cụ thể. Thông tin này sẽ có trong quyết định xử phạt chính thức được ban hành sắp tới.

Ba bệnh viện cửa ngõ TPHCM sắp đưa vào hoạt động

Chiều 29/2 tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp TPHCM, cho biết 3 bệnh viện cửa ngõ TPHCM sắp đưa vào hoạt động.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đang thi công phần hoàn thiện và các hệ thống kỹ thuật. Dự kiến trong quý 3 năm 2024, TPHCM đưa khối phòng khám vào hoạt động và quý 4 sẽ đưa toàn bộ bệnh viện vào hoạt động.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đang thi công phần hoàn thiện và thi công lắp đặt các hệ thống kỹ thuật khu B và C khối nhà chính. Dự kiến quý 3 năm 2024 sẽ đưa khối phòng khám vào hoạt động và quý 4 đưa toàn bộ bệnh viện vào hoạt động.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi đang triển khai thi công phần hoàn thiện và thi công các hệ thống MEP, phần hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cây xanh cảnh quan. Dự kiến quý 4 năm 2024 đưa khối phòng khám vào hoạt động và quý 1 năm 2025 đưa toàn bộ bệnh viện vào hoạt động.

Thiếu gia 'thất thế' trộm trang sức, hàng hiệu hơn 3 tỷ đồng ở trung tâm thương mại

Ngày 29/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (32 tuổi, ngụ quận 7) về tội “Trộm cắp tài sản” tại 2 cửa hàng ở trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1)

Tại cơ quan công an, Chiến khai trước đây gia đình khá giả nên tiêu xài mà không phải suy nghĩ. Năm 2015, gia đình Chiến phá sản nhưng bản thân vẫn có thói quen, sở thích xài hàng hiệu, những sản phẩm cao cấp. Giữa tháng 1/2024, Chiến nảy sinh ý định giả làm khách đến các cửa hàng bán trang sức cao cấp, hàng hiệu ở khu vực trung tâm thành phố hỏi mua những món hàng giá trị cao và lợi dụng sơ hở để lấy cắp. Sau khi trộm được đồ trang sức cao cấp đắt tiền, sản phẩm hàng hiệu, Chiến đem về sử dụng thỏa mãn cơn ghiền và nếu được giá sẽ bán lại lấy tiền tiêu xài.