TPHCM 24/7: Bắt cóc 2 bé gái để quay video khiêu dâm; Xôn xao tin người có thể cầu mưa

TPO - Khởi tố thêm tội danh cô gái bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ; Chủ chó khóc mếu máo khi thú cưng bị bắt; Dự tính bắn pháo hoa 16 điểm dịp 30/4; Nắng gay gắt vào cuối tuần, nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên dự lễ công bố khu phố mới tại TP Thủ Đức

Chiều 10/4, Đảng ủy – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TPHCM) tổ chức Lễ công bố nghị quyết của HĐND TPHCM về việc sắp xếp khu phố trên địa bàn TPHCM đối với phường Hiệp Bình Phước và ra mắt nhân sự khu phố mới gắn với kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Tại buổi lễ, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.Thủ Đức đã công bố Nghị quyết 11 ngày 14/3/2024 của HĐND TPHCM về việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, TP.Thủ Đức thực hiện sắp xếp 199 khu phố thành 644 khu phố, riêng phường Hiệp Bình Phước sắp xếp 6 khu phố thành 34 khu phố.

Nghị quyết này cũng nêu rõ, UBND TPHCM tổ chức chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động của các khu phố, ấp mới theo quy định của pháp luật; chỉ đạo UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định; đồng thời tổ dân phố, tổ nhân dân chấm dứt hoạt động khi nghị quyết này có hiệu lực.

‘Mẹ mìn’ bắt cóc 2 bé gái ở TPHCM bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang), về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi". Trước đó, Vi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 khởi tố về tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Vi móc nối với một đối tượng người nước ngoài, tìm trẻ em từ 6 - 12 tuổi và dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi Vi ở. Sau đó, Vi ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dâm để quay phim, chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài.

Ngày 3/4, lợi dụng lúc không có người lớn trông coi, Vi đã tiếp cận, dẫn dụ cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và cháu L.H.T.L. (3 tuổi) để đưa về căn hộ trong chung cư tại quận Bình Thạnh (TPHCM), nơi Vi đang sinh sống. Tại đây, Vi ép buộc 2 cháu thực hiện theo ý đồ của mình.

Xôn xao văn bản giới thiệu người có khả năng cầu mưa cho TPHCM

Mới đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền văn bản với nội dung "giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng". Văn bản do Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ gửi Chi cục Thủy lợi TPHCM.

Trong văn bản, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu đang là Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học - Công nghệ (CTCS); đồng thời hiện là giảng viên thỉnh giảng cao cấp của 3 trường đại học và nguyên là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người.

Thông qua văn bản, ông Điệp muốn giới thiệu về trường hợp của ông Lê Minh Hoàng (SN 1967, ngụ TP Hà Nội) với Chi cục Thủy lợi TPHCM.

Theo nội dung văn bản, sau 2 lần gặp gỡ trực tiếp, ông Lê Minh Hoàng nhờ CTCS giới thiệu ông với các tỉnh phía Nam bởi "có khả năng cầu mưa có hiệu quả". Ông Điệp cũng nêu khả năng cầu mưa của ông Lê Minh Hoàng "chưa được kiểm chứng". Ông cho biết rất xót xa, dằn vặt về việc nạn hạn hán, thất bát mùa màng của một số tỉnh phía Nam nên đã giới thiệu về ông Hoàng.

TPHCM dự tính bắn pháo hoa 16 điểm dịp 30/4

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề xuất bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và 15 điểm tầm thấp; thời gian bắn từ 21h đến 21h15 ngày 30/4; kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Đây là lần đầu tiên Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề xuất bắn pháo hoa trên sông Sài Gòn với quy mô 10 điểm gồm: Khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức), công viên khu Thanh Đa (Phường 27, quận Bình Thạnh), cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức), khu biệt thự Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức), khu công viên Landmark 81 (phường 22, quận Bình Thạnh), cầu tàu Ba Son và cầu tàu bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1), khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, điểm bắn tầm cao), khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường 18, quận 4), khu bờ sông Phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức).

Sáu điểm tầm thấp ở khu vực dọc bờ sông ở lô N4 - D6 khu công nghiệp Tây Bắc (Củ Chi), khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (Hóc Môn), khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (Bình Chánh), công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), trung tâm hành chính quận 7, quảng trường Rừng Sác (Cần Giờ).

Toà buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan

Chiều 11/4, sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp mức án chung, bà Lan chịu án tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án, HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, HĐXX buộc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là hơn 2.800 tỷ đồng… Đồng thời, tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Số tiền hơn 2.880 tỷ đồng và 16 bất động sản bị kê biên trong vụ án này liên quan trực tiếp đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM). Dự án này có quy mô gần 92 ha, do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư.

3 người trong đoàn lân nhập viện sau khi ăn xôi mặn, cơm gà xối mỡ

Chiều 10/4, Bệnh viện quận Bình Tân có báo cáo tiếp nhận 3 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn xôi mặn và cơm gà xối mỡ.

Theo báo cáo này, lúc 3 giờ 40 cùng ngày, Bệnh viện quận Bình Tân tiếp nhận 3 trường hợp đến cấp cứu với các triệu chứng nôn ói nhiều, tiêu lỏng, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Cả 3 đều chung đoàn lân ở quận Bình Tân và cùng ăn đồ đặt qua mạng là xôi mặn và cơm gà xối mỡ.

Vụ việc đang được Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y tế quận Bình Tân vào cuộc, làm rõ.

Bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở TPHCM lại bế tắc

Sở Tài nguyên Môi trường vừa báo cáo UBND TPHCM kế hoạch bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường Bình Khánh, TP. Thủ Đức. Đây là những căn hộ thuộc các lô R1, R2, R3, R4 và R5 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, từng nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải toả tại khu đô thị này.

Theo kế hoạch được Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM trình, để phục vụ cho công tác bán đấu giá, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý dự kiến kéo dài từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025. Trước tháng 10/2025, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn và thuê đơn vị thực hiện đấu giá. Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá trước tháng 11/2025.