TPBVSK Vin Slim V3: Kết hợp cần tây và cao quả bứa, lựa chọn an toàn 'giảm cân không giảm nước'

TPBVSK Vin Slim V3 hoạt động theo cơ chế giảm cân không hề giảm nước, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo, không gây cảm giác thèm ăn. Khi cơ thể mất số cân nhất định chủ yếu là giảm mỡ, mà không bị mất nước, không gây mệt mỏi, thiếu lưu thông.

Thân hình thon gọn, săn chắc, số đo 3 vòng đạt chuẩn luôn là mơ ước của nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Có nhiều phương pháp hỗ trợ giữ dáng, giảm cân hiệu quả như: Tập thể dục thể thao, ăn kiêng, hút mỡ, uống trà giảm cân,… Tuy nhiên không phải ai cũng có thời gian và kiên trì để thành công với những phương pháp này.

Gần đây, sử dụng những sản phẩm hỗ trợ giảm cân dần dần trở thành lựa chọn hoàn hảo của những người phụ nữ hiện đại bận rộn. Đặc biệt, những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên, an toàn, lành tính là ưu tiên hàng đầu cho chị em mong muốn sở hữu vóc dáng mơ ước.

Thành thần tự nhiên, an toàn cho sức khỏe

Được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành, TPBVSK Vin Slim V3 được đánh giá cao với thành phần tự nhiên được chọn lọc kỹ càng, mang đến hiệu quả cao trong quá trình hỗ trợ giảm cân, hỗ trợ chuyển hóa chất béo nhưng không làm cơ thể mất nước.

Ngoài công dụng chính giúp chị em sở hữu vóc dáng mơ ước, viên sủi còn giúp nhiều người duy trì cân nặng ổn định, hạn chế tăng cân khi nạp những bữa ăn nhiều chất béo với những thành phần nổi bật: Cây cần tây chứa các chất oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào gây ra bởi gốc tự do. Ngoài ra thanh cần tây chứa ít calo, cung cấp 1 lượng nhỏ vitamin K, folate, vitamin A, C và kali. Chiết xuất cần tây có thể làm giúp giảm huyết áp, giảm mức độ cholesterol xấu.

Kết hợp chiết xuất quả bứa được sử dụng nhiều cho mục đích giảm cân. Vỏ cây chứa 1 lượng lớn axit hydroxycitric (HCA) có thể giúp giảm cân bằng cách ngăn ngừa tích tụ chất béo và kiểm soát sự thèm ăn. Nó có thể cải thiện hiệu suất tập thể dụng bằng cách hạn chế sử dụng năng lượng dự trữ trong cơ, ngăn ngừa sự mệt mỏi.

Ngoài ra sản phẩm còn chứa các acid amin và vitamin C hỗ trợ cơ thể sản sinh năng lượng, hỗ trợ giảm cân săn chắc cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và làm đẹp da. Sản phẩm hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ mà không bị mất nước hay mệt mỏi.

Hấp thụ nhanh, hiệu quả lâu dài, không lo tăng cân trở lại khi ngưng sử dụng

Với công nghệ sấy lạnh hiện đại cùng công nghệ nghiền thực phẩm ở nhiệt độ cao giúp sản phẩm giữ được giá trị dinh dưỡng cao, bảo quản được lâu hơn. Đồng thời nó không làm thay đổi cấu trúc các thành phần dinh dưỡng, giữ được màu sắc đẹp tự nhiên cho nguyên liệu.

Khác với các sản phẩm thông thường, TPBVSK Vin Slim V3 được bào chế dưới dạng viên sủi bằng công nghệ Phytosome và được dùng rộng rãi tại các nước phát triển do có độ an toàn cho tế bào cao, không có tác dụng phụ. Hơn nữa, công nghệ phytosome làm tăng sinh khả dụng của các hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên, chính vì vậy ngoài việc tăng hấp thu, còn làm giảm thải trừ dưới dạng liên kết giáng hóa, kéo dài hơn so với dạng không có cấu trúc phytosome. Nhờ đó, sản phẩm mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.

Bào chế viên sủi tiện lợi, hương vị thơm ngon, phù hợp nhiều lứa tuổi

TPBVSK Vin Slim V3 được bào chế dạng viên sủi, dễ dàng hòa tan trong nước các dưỡng chất một cách tối đa cũng như tối ưu hoá khả năng hấp thụ vào cơ thể con người. Đặc biệt hấp thu nhanh vào máu và cho tác dụng nhanh chóng chỉ sau 1 - 2 liệu trình sử dụng. Sản phẩm có thể mang theo sử dụng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt tiện lợi cho người bận rộn. Mỗi tuýp sủi có nắp kín để bảo quản sau mỗi lần sử dụng. Sản phẩm có hương vị thơm ngon, dễ uống, được sự yêu thích của nhiều khách hàng, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Bên cạnh đó, TPBVSK Vin Slim V3 được chứng minh an toàn, không có tác dụng phụ; tăng chuyển hóa, hạn chế tích tụ mỡ và thích hợp với mọi cơ địa, đặc biệt, thích hợp với người trưởng thành thừa cân, béo phì giúp hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo.

TPBVSK Vin Slim V3 đã được Bộ Y Tế kiểm duyệt và cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Hiện nay, sản phẩm đã có hàng nhái, hàng giả hàng kém chất lượng trên thị trường, chính vì vậy người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng, tìm mua tại các địa chỉ uy tín để được tư vấn và mua được sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất.

Thông tin chi tiết sản phẩm TPBVSK Vin Slim V3:

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Thương Mại SDG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MD complex số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Website: http://www.vinslimv3.vn/

Hotline: 0769.86.0000

*Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh