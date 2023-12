TPBVSK Vida Plus: Sản phẩm đồng hành tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung bướu

TPBVSK Vida Plus - Sản phẩm của Tập đoàn Labiofam Cuba được bào chế từ nọc bọ cạp xanh có khả năng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và cải thiện thể trạng cho các bệnh nhân ung bướu.

Trong thời đại nơi mà ung thư đang ngày càng trở thành một thách thức ngày càng lớn. Trong tầm tay của chúng ta, có một sự đột phá đầy hứa hẹn, một "phép màu" tự nhiên từ quần thể nọc bọ cạp xanh Cuba, mang lại niềm hi vọng - một nguồn tài nguyên quý giá trong cuộc chiến chống lại ung thư.

Với những đặc tính độc đáo, nọc bọ cạp xanh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng y học và những nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Một trong những điểm độc đáo nhất của sản phẩm này là khả năng chống lại sự phát triển của tế bào ung thư mà không gây hại đến tế bào khỏe mạnh xung quanh. Nọc bọ cạp xanh Cuba mở ra một cánh cửa mới cho người bệnh u bướu, hỗ trợ giảm thiểu tác dụng phụ, tăng cường sức đề kháng và thể trạng bệnh nhân mang lại hy vọng cho những người bệnh và gia đình họ.

TPBVSK Vida Plus - chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh Cuba là kết quả của công trình nghiên cứu trong suốt 15 năm của đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu làm việc tại Tập đoàn sinh dược Labiofam Cuba. Sản phẩm đã được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và đưa vào sử dụng tại Cuba với mục đích đồng hành hỗ trợ các bệnh nhân ung bướu. Tại Việt Nam, TPBVSK Vida Plus được CP TM&XNK Hưng Thắng (HT Pharma) ký kết hợp đồng phân phối độc quyền với Tập đoàn Labiofam từ năm 2014. Đến nay, sản phẩm đã có gần 10 năm đồng hành cùng các bệnh nhân ung bướu tại Việt Nam.

Với thành phần chính là nọc bọ cạp xanh, hình mẫu cho sự kết hợp thông minh giữa y học và thiên nhiên, qua quá trình điều chế và nghiên cứu, TPBVSK Vida Plus có khả năng hỗ trợ tăng sức đề kháng và cải thiện thể trạng cho người bệnh.

Với công dụng này, TPBVSK Vida Plus được xem là “trợ thủ đắc lực” để tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Hiện nay, sản phẩm TPBVSK Vida Plus đang được phân phối độc quyền với giá 4.500.000 đồng/ lọ bởi HT Pharma. Khi mua sản phẩm, khách hàng cần kiểm tra kỹ về nguồn gốc để đảm bảo hàng chính hãng. Bởi trên thị trường hiện nay đã xuất hiện các sản phẩm TPBVSK Vida Plus hàng giả, hàng nhái.

Để an tâm về nguồn gốc sản phẩm, người mua nên trang bị kiến thức phân biệt hàng thật - giả. Theo đó, sản phẩm TPBVSK Vida Plus chính hãng sẽ có tem chống hàng giả của Bộ Công an, tem điện tử phủ cào, thông tin về số lô, hạn sử dụng hợp lệ, mã vạch để truy xuất nguồn gốc. Đối với những sản phẩm thiếu tem nhãn hoặc tem có tình trạng bong tróc, thông tin số lô, hạn sử dụng không rõ ràng, nhập nhèm, mã vạch không truy xuất được nguồn gốc đều là hàng giả. Vì vậy, người mua cần tỉnh táo nhận biết để tránh mất tiền oan.

Để đảm bảo hiệu quả mang lại, người dùng cần tìm hiểu và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng. Cụ thể, người dùng có thể ngậm TPBVSK Vida Plus dưới lưỡi hoặc pha với nước sôi để nguội sau đó uống. Tần suất sử dụng là từ 3-6 lần/ngày tùy theo từng giai đoạn hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đối với người dùng mẫn cảm với các thành phần của thuốc cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Số đăng ký sản phẩm: 2726/2022/ĐKSP

Số xác nhận NDQC: 1236/2022/XNQC-ATTP.

Công ty nhập khẩu và phân phối: Công ty CPTM&XNK Hưng Thắng (HT Pharma)

Địa chỉ tại miền Bắc: Tầng 6, tòa nhà Lilama 10, 56 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ tại miền Nam: Tầng 3, tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP.HCM

