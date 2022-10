TPBVSK Ocean Picozinc - Bổ sung kẽm hữu cơ Acetate đến từ Châu Âu cho trẻ

Kẽm là một trong những vi chất thiết yếu không thể thiếu đối với cơ thể trẻ em. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay có đến gần 70% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm. Vì thế, bổ sung kẽm cho trẻ là việc cấp thiết và kẽm hữu cơ là một lựa chọn ưu tiên mà mẹ có thể cân nhắc.

Tại sao cần bổ sung kẽm cho trẻ

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành enzyme để tổng hợp protein từ đó thúc đẩy sự phát triển của xương, cơ bắp và trí não của trẻ nhỏ. Bổ sung đủ kẽm có thể giảm 18% tỷ lệ tiêu chảy, 41% tỷ lệ viêm phổi và 50% tỷ lệ tử vong ở trẻ em.

Kẽm giúp kích thích hoạt động của gần 100 enzyme, là một trong những chất xúc tác phản ứng sinh hóa của cơ thể. Nó cũng giúp duy trì và phát triển hệ miễn dịch của cơ thể, bảo vệ vị giác, khứu giác và hỗ trợ làm vết thương mau lành.

Trẻ thiếu kẽm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe:

● Biếng ăn, chậm lớn

● Thường xuyên rối loạn tiêu hóa

● Đề kháng yếu, hay ốm vặt

● Chậm phát triển thể chất và trí tuệ

Ưu điểm của kẽm hữu cơ so với kẽm thông thường

Kẽm hữu là sự kết hợp giữa kẽm với các axit amin hoặc các axit hữu cơ tạo thành. Một số loại kẽm hữu cơ tiêu biểu đó là: Kẽm acetate, kẽm gluconate, kẽm Citrate, kẽm picolinate, kẽm Orotate…

Kẽm hữu cơ có khả năng hòa tan tốt hơn so với kẽm vô cơ, do đó khả năng hấp thu vào cơ thể cũng tốt hơn. Kẽm hữu cơ cũng ít gây kích ứng đường tiêu hóa, đồng thời mùi vị cũng dễ chịu hơn so với kẽm vô cơ thường có vị chua và chát.

TPBVSK Ocean Picozinc - Sản phẩm bổ sung kẽm Acetate cho trẻ đến từ Châu Âu

TPBVSK Ocean Picozinc là sản phẩm bổ sung kẽm cho trẻ được nhập khẩu nguyên hộp tại châu Âu, thuộc thương hiệu Orzax với gần 20 kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là thương hiệu top 1 thị trường OTC về thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Turkey.

TPBVSK Ocean Picozinc chứa thành phần là kẽm hữu cơ Acetate, với khả năng hấp thu cao cùng nhiều ưu điểm vượt trội mang đến cho trẻ nhiều công dụng tuyệt vời như:

● Bổ sung lượng kẽm cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

● Hỗ trợ cải thiện tình trạng trẻ biếng ăn, chậm lớn, giúp trẻ tăng cân đều đặn.

● Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm thiểu tình trạng ốm vặt.

● Tăng cường hấp thu dinh dưỡng, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

TPBVSK Ocean Picozinc được sản xuất dưới dạng siro nhỏ giọt, với hương đào tự nhiên, thơm ngon dễ uống phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ. Sản phẩm phù hợp với trẻ từ 3 tháng tuổi đến 10 tuổi, trẻ biếng ăn, chậm lớn, trẻ có sức đề kháng kém, trẻ bị thiếu kẽm hoặc mẹ muốn bổ sung kẽm dự phòng cho trẻ.

Đặc biệt, hàm lượng kẽm trong sản phẩm TPBVSK Ocean Picozinc rất cao, 1ml chứa 7,5mg kẽm nguyên tố, cao hơn gấp 5 - 10 lần so với các sản phẩm kẽm thông thường khác. Do đó nó vừa đáp ứng được nhu cầu kẽm hàng ngày cho trẻ lại vừa tiết kiệm chi phí cho mẹ.

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

