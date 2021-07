TP.Vũng Tàu xin được giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14/7

TPO - Sáng 12/7, Bộ Y tế cho biết có 662 ca mắc mới COVID-19 với 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long (2 ca), An Giang (1 ca) và 659 ca ghi nhận trong nước. Trong số 659 ca bệnh, có 478 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả: TPHCM (544 ca), Tiền Giang (43 ca), Khánh Hoà (27 ca), Vĩnh Long (26 ca), An Giang (8 ca), Bình Phước (5 ca), Phú Yên (4 ca), Thừa Thiên - Huế (1 ca), Nghệ An (1 ca).