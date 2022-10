Top 10 SUV an toàn nhất thế giới năm 2022

TPO - Sau mỗi năm, không những trở nên phổ biến hơn, tính an toàn của một số SUV ngày một tăng.

10. Toyota RAV4 Prime

RAV4 Prime có phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 42 km, thông số đáng chú ý với một phương tiện loại PHEV (xe lai sạc điện). Ngoài ra, nó cũng là một trong những chiếc xe an toàn nhất hiện nay.

Viện Bảo hiểm An toàn được cao tốc Hoa Kỳ (IIHS) đã xác định RAV4 Prime đạt Top Safety Pick +, đây là giải thưởng an toàn cao nhất từ tổ chức. Được trang bị Toyota Safety Sense, RAV4 có một loạt các tính năng an toàn tiên tiến và công nghệ hỗ trợ người lái khiến nó trở thành một chiếc xe tuyệt vời cho gia đình cũng như môi trường.

9. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi đã thiết kế lại hoàn toàn Outlander cho mẫu xe năm 2022 và đạt kết quả ấn tượng. Mitsubishi Outlander 3 hàng ghế chia sẻ nền tảng với Nissan X-Trail. Đây là sản chiếc xe đầu tiên đến từ liên minh Nissan-Mitsubishi.

IIHS cũng rất ấn tượng với Outlander, tổ chức đã đánh giá nó 'Tốt' (mức đánh giá cao nhất có thể) trong mọi hạng mục an toàn được thử nghiệm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào kiểu dáng, hiệu suất đèn pha có thể bị ảnh hưởng. Mitsubishi Outlander 2022 là một chiếc SUV tuyệt vời và nó cũng nhận được danh hiệu Top Safety Pick + từ IIHS.

8. Audi Q5/Sportback

Audi đã làm mới Q5 và phiên bản Sportback đời 2022. Năm nay, chiếc SUV cuối cùng đã giành được xếp hạng an toàn 5 Sao từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA). Đồng thời, Audi Q5 2022 là mẫu xe an toàn hàng đầu của IIHS nhờ các tính năng mới.

Với hỗ trợ chiếu sáng tầm cao, giữ làn đường, giám sát điểm mù, giảm thiểu va chạm từ phía sau và một loạt các công nghệ an toàn khác, Q5 là một chiếc SUV hạng sang tuyệt vời vừa mạnh mẽ vừa có thể bảo vệ hành khách bên trong đến mức gần tối đa. Trên các phiên bản cao hơn, Q5 cũng đi kèm với điều khiển hành trình thích ứng. Chiếc xe cũng nhận được điểm cao khi thử nghiệm hệ thống phanh khẩn cấp tự động.

7. Acura MDX

Acura MDX 2022 được cho là một trong những chiếc SUV hạng sang đầu tiên ở Mỹ. Ở thế hệ 2022, chiếc xe sở hữu động cơ mạnh mẽ, khoang cabin được đại tu và có nhiều công nghệ an toàn để giữ cho người ngồi trong xe luôn cảm thấy thoải mái. Đáng chú ý, MDX được trang bị Acura Watch (hệ thống hỗ trợ người lái và an toàn) ngay từ bản tiêu chuẩn.

NHTSA đã xác định Acura MDX xếp hạng an toàn 5 sao và IIHS cũng cho nó điểm 'Tốt' về mặt an toàn tổng thể. Ngoài những công nghệ thông thường, MDX còn đi kèm với tính năng giám sát tình trạng buồn ngủ của người lái và hệ thống phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện người đi bộ, khiến nó trở thành một trong những chiếc SUV tốt nhất trên thị trường hiện nay.

6. Mazda CX-9

Mazda CX-9 đã nhận được xếp hạng an toàn tổng thể 5 sao từ NHTSA, cũng như giải thưởng Top Safety Pick + của IIHS. Được trang bị hệ thống an toàn chủ động của Mazda mang tên i-Activesense, chiếc xe đã chứng tỏ mình xứng đáng với những đánh giá tốt nhất từ IIHS và NHTSA.

Mazda CX-9 2022 có trang bị tiêu chuẩn với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và cần gạt nước mưa. Tính năng nhận dạng biển báo giao thông và hệ thống camera 360 độ cũng có sẵn trên chiếc crossover.

5. Hyundai Palisade

Hai trong số những mẫu SUV cỡ lớn an toàn nhất hiện nay là Hyundai Palisade và Kia Telluride đều hoạt động trên cùng một nền tảng. Vào năm 2022, Palisade mới sử dụng các tùy chọn động cơ êm ái mang đến một chuyến đi tinh tế và cao cấp với cabin khá sang trọng cho người ngồi trên xe. Chiếc xe đã chứng minh khả năng bảo vệ người lái với xếp hạng an toàn 5 sao từ NHTSA và đạt danh hiệu Top Safety Pick + năm 2022.

Ngay cả trên các phiên bản thông thường, Palisade vẫn được trang bị nhiều tính năng an toàn, hỗ trợ người lái và thông tin giải trí. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên Hyundai Palisade 2022 bao gồm giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ thoát hiểm an toàn.

4. Kia Telluride

Kia đã trở thành nhà sản xuất xe hơi hướng đến gia đình trong những năm gần đây khi tung ra toàn bộ dòng xe của họ với hàng loạt công nghệ an toàn. Theo quan điểm đó, Telluride là một chiếc SUV ấn tượng nhờ vào nội thất và vẻ bề ngoài.

NHTSA đã trao cho Telluride 2022 xếp hạng an toàn 5 sao và chiếc SUV cũng nhận được giải thưởng Top Safety Pick + từ IIHS. Kia Telluride được trang bị các tính năng bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường.

3. Tesla Model Y

EV Tesla Model Y là một trong những chiếc SUV crossover an toàn nhất trên thị trường hiện nay. Với xếp hạng an toàn 5 sao từ NHTSA và giải thưởng Top Safety Pick + từ IIHs, Tesla Model Y sở hữu hàng loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn.

Model Y có sẵn các công nghệ như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù, đèn pha chiếu sáng tầm cao tự động và cảm biến đỗ xe 360 ​​độ. Tesla cũng đã trang bị cho Model Y công nghệ Autopilot của họ, một hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến mang lại một số quyền tự chủ cho chiếc xe.

2. Toyota Highlander

NHTSA đã thử nghiệm Toyota Highlander 2022 và chiếc SUV Nhật Bản đã đạt được xếp hạng an toàn tổng thể 5 sao. Ngoài ra, Highlander đời mới cũng nhận được Giải thưởng Top Safety Pick + từ IIHS, đạt điểm 'Tốt' trong tất cả 6 bài kiểm tra va chạm. Toyota Highlander 2022 đi kèm với Toyota Safety Sense 2.5+ có sẵn trên tất cả các phiên bản.

Toyota Safety Sense 2.5+ là hệ thống an toàn chủ động và hỗ trợ người lái của Toyota bao gồm phanh tự động phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, nhận dạng biển báo, hỗ trợ lái khẩn cấp và đèn chiếu sáng tự động. Với một loạt các tính năng và xếp hạng an toàn tuyệt vời, cùng với chất lượng nổi tiếng thế giới của Toyota, Highlander là một trong những chiếc SUV an toàn nhất trên thị trường hiện nay.

1. Volvo XC90/Recharge

Thương hiệu Thụy Điển Volvo trong nhiều năm luôn được biết tới bởi những chiếc xe cực kỳ an toàn. Volvo XC90 không phải là ngoại lệ, vì nó đã giành được xếp hạng an toàn cao nhất từ ​​NHTSA và IIHS ở phiên bản đời 2022.

Cả Volvo XC90 và XC90 Recharge đều đi kèm với rất nhiều tính năng an toàn chủ động và hệ thống hỗ trợ người lái như cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động phía trước và phía sau và giám sát điểm mù. Hơn nữa, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường nâng cao được Volvo gọi là 'Pilot Assist' là tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu XC90.

Trần Đình