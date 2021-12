Tổng thống Nga Putin tiết lộ từng làm tài xế taxi hồi những năm 1990

TPO - Mỹ có thể muốn đẩy mạnh hợp tác với các nước Đông Nam Á về phòng thủ an ninh mạng, bảo vệ vệ tinh… Các thành viên ASEAN hiện hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực không có khả năng khiêu khích Trung Quốc.

TPO - Trang tin Mỹ US News dẫn các nguồn tin nói rằng việc Pakistan ra quyết định phút chót về việc không tham dự Thượng đỉnh dân chủ do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì dù đã vận động suốt nhiều tháng là do Trung Quốc gây sức ép.