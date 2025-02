Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu tiếp tục cắt giảm nhân sự

TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang thực hiện nhiều đợt sa thải nhân viên trên diện rộng, khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố tại cuộc họp nội các đầu tiên của ông Trump rằng sẽ thúc đẩy các đợt cắt giảm chi tiêu sâu hơn.

Nhà Trắng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan nộp kế hoạch trước ngày 13/3 về việc "giảm đáng kể" biên chế của lực lượng lao động liên bang. Tuy nhiên, văn bản không nêu rõ số lượng nhân viên mà chính quyền mong muốn cắt giảm.

Văn bản, được ký bởi giám đốc ngân sách Nhà Trắng Russell Vought và quyền giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Charles Ezell, là sự leo thang đáng kể trong chiến dịch cắt giảm nhân sự quy mô lớn của Chính phủ Mỹ.

Cho đến nay, các đợt sa thải tập trung vào nhóm nhân viên thử việc, có thời gian làm việc ngắn hơn và ít được bảo vệ. Đợt tiếp theo sẽ nhắm vào nhóm công chức kỳ cựu, có quy mô lớn hơn nhiều.

Tại cuộc họp nội các, Tổng thống Trump cho biết Lee Zeldin, lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, có kế hoạch cắt giảm tới 65% trong số hơn 15.000 nhân viên dưới quyền.

Một nguồn tin từ Bộ Nội vụ tiết lộ, các cơ quan như Cục Thuỷ sản và Động vật hoang dã, Cục Các vấn đề về người da đỏ nên chuẩn bị cho việc cắt giảm lực lượng lao động từ 10% đến 40%.

Khoảng 100.000 trong số 2,3 triệu nhân viên dân sự liên bang của Mỹ đã bị sa thải hoặc được cho thôi việc hưởng bồi thường kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chiến dịch cắt giảm chi phí của tỷ phú Elon Musk, bằng cách mời ông đến cuộc họp nội các để phát biểu về công việc của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), nơi đang giám sát quá trình cải tổ.

CEO của Tesla và SpaceX - đội mũ bóng chày màu đen "Make America Great Again" và mặc áo phông có dòng chữ "tech support" - bày tỏ sự tự tin rằng ông có thể cắt giảm 1 nghìn tỷ đô la trong ngân sách 6,7 nghìn tỷ đô la của năm nay. Theo Reuters, mục tiêu cực kỳ tham vọng này có thể sẽ gây ra sự gián đoạn đáng kể cho các chương trình của chính phủ.

Ông Musk cho biết nếu không cắt giảm chi tiêu sâu như vậy, “nước Mỹ sẽ rơi vào cảnh phá sản".

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan làm việc với DOGE để xem xét và chấm dứt mọi hợp đồng "không cần thiết”. Sắc lệnh cũng yêu cầu Tổng cục Dịch vụ, đơn vị quản lý bất động sản của chính phủ, lập kế hoạch thanh lý bất kỳ tài sản nào không cần thiết.

Trên thực tế, đến thời điểm hiện tại, những nỗ lực của Tổng thống Trump và ông Musk vẫn chưa thể làm chậm lại tốc độ chi tiêu. Theo phân tích của Reuters, chính phủ đã chi nhiều hơn 13% trong tháng đầu tiên ông Trump nhậm chức so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do lãi suất trả nợ cao hơn, chi phí chăm sóc sức khỏe và nghỉ hưu tăng cao do dân số già đi.

Ông Trump nhắc lại lời hứa sẽ không cắt giảm các chế độ phúc lợi chăm sóc sức khỏe và nghỉ hưu phổ biến, vốn chiếm gần một nửa ngân sách. "Chúng tôi sẽ không động đến nó", ông Trump nói.

Bức thư gây tranh cãi

Cuối tuần trước, một số cơ quan nội các Mỹ đã không khỏi bất ngờ khi các nhân viên liên bang nhận được bức thư yêu cầu họ liệt kê những công việc của mình trong tuần, một yêu cầu mà ông Musk cho biết sẽ dẫn đến việc sa thải nếu bị bỏ qua.

Một số cơ quan yêu cầu nhân viên phớt lờ bức thư, dẫn đến nhiều ngày bối rối về việc liệu ông Musk và Tổng thống Trump có thực hiện lời đe dọa hay không.

Tại cuộc họp nội các, tỷ phú Elon Musk nói với các bộ trưởng rằng bức thư của ông là một nỗ lực để tìm hiểu xem tiền lương của chính phủ có được chuyển đến tay những nhân viên thực sự làm việc hay không. "Chúng tôi nghĩ rằng có một số người đã qua đời nhưng vẫn nằm trong biên chế của chính phủ", ông Musk nói, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Tổng thống Trump cảnh báo khoảng 1 triệu công nhân không trả lời bức thư của ông Musk có thể đối mặt với nguy cơ mất việc. "Họ đang ở trên bong bóng", ông nói, sử dụng một từ lóng để chỉ một tình huống có kết quả không chắc chắn.

Cuộc cải tổ chính phủ chưa từng có của ông Trump và ông Musk cũng đã đóng băng viện trợ nước ngoài, làm gián đoạn các dự án xây dựng và nghiên cứu khoa học.

Ngày 25/2, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump trong vòng chưa đầy hai ngày phải giải ngân hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài đã được phê duyệt nhưng đang bị tạm dừng.

