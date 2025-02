Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn một số lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, theo các tài liệu do Nhà Trắng công bố.

Những lệnh trừng phạt này được áp dụng từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea thông qua trưng cầu dân ý nhưng Ukraine không công nhận.

Chính quyền Mỹ từng nhiều lần gia hạn lệnh trừng phạt. Và theo sắc lệnh mới nhất, các lệnh trừng phạt hiện tại sẽ được gia hạn đến ngày 6/3/2026.

“Các hành động và chính sách được đề cập trong sắc lệnh ban đầu vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, trích tài liệu được Nhà Trắng công bố.

“Do đó, tôi sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố trong Sắc lệnh Hành pháp số 13660 thêm một năm”, ông Trump nói.

Sắc lệnh cũng tham chiếu đến quyết định năm 2022 do Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden ký. Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt để đáp trả việc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk sáp nhập Nga, coi diễn biến này “là mối đe dọa đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, do đó tạo thành mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Bốn khu vực trước đây thuộc Ukraine - Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, tỉnh Kherson và Zaporozhye - đã gia nhập Nga sau một loạt các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022. Crimea bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2014. Nhưng Ukraine không công nhận và vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực này.

Tổng thống Trump gần đây đã ám chỉ khả năng Kiev giành lại một số lãnh thổ đã mất, nhưng nói thêm rằng việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 là "không thể". Ông cho biết Washington có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga "vào một thời điểm nào đó" như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Ngày 26/2, tổng thống Mỹ cho biết ông muốn Ukraine giành lại càng nhiều lãnh thổ "càng tốt" theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga. Ông tuyên bố Mátxcơva sẽ phải nhượng bộ, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cuối cùng cũng phải đại diện cho kết quả tốt nhất có thể cho cả hai bên.

Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Putin đã nêu ra các điều kiện của mình cho một cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng yêu cầu Ukraine phải cam kết không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc bất kỳ khối quân sự phương Tây nào khác.

Nga đã nhiều lần lập luận rằng xung đột Ukraine xảy ra do NATO mở rộng về phía biên giới nước này.

Minh Hạnh