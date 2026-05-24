Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump đầu tư triệu đô vào chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tư từ 1 đến 5 triệu USD vào một chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền, theo một báo cáo chi tiết về các giao dịch tài chính của ông, mặc dù có tin đồn cho rằng ông không phải là fan hâm mộ của món sushi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là không thực sự thích món sushi. (Ảnh: Nikkei Asia)

Theo bản kê khai tài chính mới nhất của Tổng thống Trump được Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố, ông đã mua cổ phần của công ty Kura Sushi USA vào ngày 2/2.

Đây là công ty con tại Mỹ của chuỗi nhà hàng Nhật Bản, hiện đang vận hành 88 nhà hàng trên khắp nước Mỹ và nổi bật với quầy sushi xoay vòng đặc trưng, ​​nơi thực khách chọn món ăn trên băng chuyền.

Theo Bloomberg, cổ phiếu của công ty mẹ Kura Sushi niêm yết tại Tokyo đã tăng vọt 5,4% vào ngày 18/5, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong gần một năm.

Giao dịch này được đánh dấu là "được yêu cầu" trong bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump, nghĩa là nó có khả năng được thực hiện theo khuyến nghị của một nhà môi giới tài chính hoặc cố vấn đầu tư quản lý các tài khoản của tổng thống.

Để tránh xung đột lợi ích, các khoản đầu tư của tổng thống được "quản lý độc lập bởi các tổ chức tài chính bên thứ ba", không có sự can thiệp nào từ ông Trump hoặc các thành viên gia đình ông.

Một số khoản đầu tư khác được thực hiện dưới tên tổng thống hồi đầu năm nay, vào các tập đoàn lớn như Amazon, Apple, Nvidia, Microsoft, Meta Platforms và Oracle, với giá trị giao dịch từ 5 triệu đến 25 triệu USD.

Một số chuỗi nhà hàng cũng nằm trong danh sách, bao gồm Chipotle Mexican Grill, Domino’s Pizza và Starbucks.

Theo thông tin được đề cập trong cuốn sách năm 1993 về ông Trump, Tổng thống Mỹ dường như không thực sự thích món sushi.

Trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2017, ông Trump được cho là đã dùng bữa trưa với bánh hamburger và bữa tối với thịt bò Wagyu, sò điệp và tôm hùm.

Ông nổi tiếng là người thích đồ ăn nhanh, và từng được chụp ảnh khi nhận đơn đặt hàng giao đến Phòng Bầu dục vào tháng trước.

#Tổng thống Mỹ Donald Trump #sushi băng chuyền #đồ ăn nhanh #quỹ đầu tư

