Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023), là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017), trong gần 30 năm qua.

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn Đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chhabra.