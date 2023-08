Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh

TPO - Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn sáng 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng.

Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã phát biểu, làm rõ hơn một số vấn đề.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của địa phương.

Tổng Bí thư khẳng định, thời gian qua, trong điều kiện đất nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song Lạng Sơn đã có quyết tâm rất cao trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Lạng Sơn là một vùng đất cửa ngõ "phên giậu", địa đầu của Tổ quốc, có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời; luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập, tự do của nước nhà, lập nên nhiều chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử những trang vàng chói lọi.

Trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay, Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, ghi thêm nhiều chiến công to lớn, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, tươi đẹp, khởi sắc. Thế hệ nối tiếp thế hệ, chiến công nối tiếp chiến công, đã tô đẹp thêm những trang sử vàng về truyền thống hào hùng của mảnh đất và con người Lạng Sơn nhân hậu, kiên trung…

Về mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Đảng bộ Lạng Sơn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung; những thuận lợi và khó khăn riêng của một tỉnh miền núi, biên giới đi lên từ nông, lâm nghiệp, nhưng cũng có rất nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế du lịch, dịch vụ và công nghiệp, nông nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng cao; đặc biệt là kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, nơi có nhiều cửa khẩu quan trọng của quốc gia, đặc biệt là cửa khẩu Hữu nghị, một cửa khẩu lớn nhất, lâu đời nhất giữa nước ta với Trung Quốc.

Tổng Bí thư yêu cầu kết hợp chặt chẽ, hài hòa hơn nữa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội. Khai thác, phát huy các thế mạnh, tiềm năng của địa phương về lịch sử, văn hóa với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, để từ đó giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

“Tôi đề nghị tỉnh cũng hết sức quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất là đối với nhân lực ở nông thôn, miền núi, vùng triển khai nhiều dự án đầu tư mới; cần quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, với đồng bào dân tộc, vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; để đời sống của các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện và nâng cao”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Với trọng trách là "phên giậu quốc gia" về quốc phòng, an ninh, đồng thời cũng là "phên giậu về kinh tế", bảo vệ vững chắc thị trường nội địa cũng chính là bảo vệ chủ quyền, an ninh kinh tế của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Lạng Sơn phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển; chủ động thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và cả nước…..

"Tôi tin tưởng và mong rằng, với truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng vẻ vang của quê hương đang trên đà phát triển; cùng với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng quê hương Lạng Sơn thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc.