Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư và hoa chúc tết lãnh đạo Lào, Campuchia

TPO - Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chôl Chnam Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Nội dung thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith viết:

Nhân dịp Tết cổ truyền của Nhân dân Lào (Bun Pi May), thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, Nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho Nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nội dung Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen viết:

Nhân dịp Tết cổ truyền của Nhân dân Campuchia (Chôl Chnam Thmay), thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tôi xin gửi tới đồng chí Hun Sen và các đồng chí Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Campuchia những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và những lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đã thành công trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh mở cửa đất nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ do đồng chí Hun Sen đứng đầu, Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2022 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cũng hết sức vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thiếp và lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư, thiếp và lẵng hoa chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư, thiếp và lẵng hoa chúc mừng tới Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Campuchia Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng đồng chí Bunthoong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó chủ tịch nước Lào, và đồng chí Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Cùng ngày, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung gửi thư chúc mừng tới đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith, và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn.