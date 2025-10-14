Tổng Bí thư: Chung sức để mỗi làng quê thực sự là 'miền đáng sống'

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền đáng sống": có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), chiều 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Báo cáo tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào nông dân, trọng tâm vào 2 phong trào nòng cốt. Đó là Phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Trung ương Hội phát động từ năm 1989, đến nay đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Số lượng hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng nhiều, trong đó số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước.

Báo cáo với Tổng Bí thư về Chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam" năm 2025 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết năm 2025, tôn vinh 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông có nhiều sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong số đó có 63 nông dân xuất sắc đến từ 34 tỉnh, thành phố (đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 25 tuổi) và 32 nhà khoa học của nhà nông (nhà khoa học của nhà nông trẻ tuổi nhất là 35 tuổi; nhà khoa học lớn tuổi nhất là 87 tuổi).

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội và chúc mừng, khen ngợi 95 nông dân xuất sắc và nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư nhấn mạnh trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược: làm ra lương thực; sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa; là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn xác định "Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế".

Theo Tổng Bí thư, trong những năm qua, dù tình hình có khó khăn đến đâu, nông nghiệp vẫn luôn đạt kết quả tích cực, là điểm tựa vững chắc cho những bước phát triển đột phá của đất nước. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng chứng kiến ngày càng nhiều hơn những tấm gương lao động cần cù, sáng tạo trong nông nghiệp, những sáng kiến, đề tài khoa học. Đằng sau các con số là khát vọng vươn lên, là tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt.

Qua mỗi câu chuyện tại buổi gặp mặt, theo Tổng Bí thư, cho thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại và các nhà khoa học của nhà nông thật sự là cầu nối đưa tri thức, công nghệ vào ruộng đồng, chuồng trại, nhà máy, biến ý tưởng thành năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là những tiền đề để nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Tổng Bí thư cho biết đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với sứ mệnh lịch sử hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số đặt ra rất nhiều thách thức. Để đạt được các mục tiêu chiến lược, không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương để có các quyết sách tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới.

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư cho rằng cần đặt người nông dân ở vị trí trung tâm. Mỗi người nông dân là người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực; là doanh nhân của đồng đất; là "kỹ sư sinh thái" bảo vệ đất, nước, rừng, biển; là chủ thể văn hóa giữ nếp nhà, hương ước, lễ hội, nghề truyền thống, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đưa khoa học-công nghệ vào đúng trung tâm của sản xuất. Nhà khoa học hãy xuống đồng ruộng, vào trang trại, vào nhà máy chế biến. Doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc-an toàn thực phẩm, đáp ứng các chuẩn mực thị trường khó tính; không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nông nghiệp.

Cùng với đó, cần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường nông sản Việt. Mỗi đơn vị cấp xã hãy đặt mục tiêu ít nhất một sản phẩm chủ lực có thương hiệu… Phát triển nông nghiệp xanh-tuần hoàn-thích ứng khí hậu, chuyển từ "mở rộng sản lượng" sang tăng năng suất và chất lượng, giảm phát thải, sử dụng tiết kiệm nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn nông nghiệp phải trở thành hướng đi chủ đạo của nông thôn mới nâng cao.

Tổng Bí thư mong muốn xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; hãy cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền đáng sống": có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn.

Tổng Bí thư khẳng định những nông dân được tôn vinh xuất sắc, các nhà khoa học của nhà nông phải là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng cho cộng đồng, giúp đỡ các hộ nông dân khác cùng vươn lên; hãy là hạt nhân để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất.