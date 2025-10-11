Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tôn vinh những trái tim đẹp lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, đóng góp tích cực cho xã hội đã được T.Ư Hội LHTN Việt Nam tôn vinh trong Gala 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025, diễn ra tối 11/10, tại Hà Nội.

Đó là những thanh niên mang trong mình khát vọng sống tử tế, cống hiến và lan tỏa năng lượng tích cực những “trái tim đẹp” góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.

Những tấm gương thắp lên niềm tin sống đẹp

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: “Mỗi nghĩa cử đẹp, mỗi hành động nhân văn, dù nhỏ bé, đều có sức lan tỏa lớn lao, góp phần làm nên hình ảnh tốt đẹp của thanh niên Việt Nam – sống có lý tưởng, có trách nhiệm và biết sẻ chia”.

Từ năm 2017 đến nay, hành trình “Thanh niên sống đẹp” đã tuyên dương 192 gương mặt trẻ tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc – những người dám hành động, dám cống hiến và luôn hướng về cộng đồng.

thanh-nien-song-dep24.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Giải thưởng được xem là phần thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt” và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm nay, sau hơn ba tháng triển khai, Ban tổ chức nhận được 86 hồ sơ đề cử từ 25 đơn vị trong cả nước. Trong số 20 cá nhân được vinh danh có 8 người là đồng bào dân tộc thiểu số và 4 người có tôn giáo khác nhau – cho thấy tinh thần “sống đẹp” đã lan tỏa đến mọi miền, mọi cộng đồng thanh niên.

Những câu chuyện lay động lòng người

Giữa bản làng heo hút vùng biên Điện Biên, trưởng bản Mùa A Thi trở thành người hùng khi dũng cảm sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân với 90 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, cứu nhiều người thoát chết. Anh bảo, “chỉ đơn giản là thấy bà con gặp nạn thì phải giúp thôi”, mộc mạc nhưng chất chứa tinh thần sống đẹp của người miền núi.

thanh-nien-song-dep22.jpg
Tôn vinh những trái tim đẹp lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Còn Vũ Tiến Mạnh, vận động viên điền kinh khuyết tật, dù chưa một lần nhìn thấy ánh sáng, vẫn ngày ngày chạy trên đường đua quốc tế, mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam. Nghị lực phi thường của anh truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người khuyết tật và giới trẻ về niềm tin, khát vọng và ý chí vượt lên số phận.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, ca sĩ Hòa Minzy – với hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, vẫn được nhắc đến nhiều hơn bởi tấm lòng nhân ái. Năm 2020, khi miền Trung chìm trong lũ, cô quyên góp 100 triệu đồng và trực tiếp đến vùng lũ hỗ trợ người dân. Cùng fanclub, Hòa Minzy đã xây dựng ba cây cầu “An Hòa” cho trẻ em vùng sâu vùng xa, và quyên góp hơn 1 tỉ đồng cho đồng bào bị bão Yagi.

Không chỉ vậy, năm 2025, Hòa Minzy còn trở thành nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt #1 trending toàn cầu trên YouTube với ca khúc Bắc Bling mang âm hưởng dân ca quan họ, một dấu ấn mới của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ thế giới.

thanh-nien-song-dep23.jpg
Tôn vinh những trái tim đẹp lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Đặc biệt, câu chuyện của Thượng sĩ công an Giàng A Thắng (Điện Biên) khiến nhiều người rơi nước mắt. Dù đang điều trị suy thận giai đoạn cuối, anh vẫn sáng lập mô hình “Bó đũa yêu thương”, giúp bệnh nhân nghèo ở “xóm chạy thận” có thêm việc làm và thu nhập.

“20 tấm gương được vinh danh hôm nay là 20 ngọn lửa của tinh thần sống đẹp – sống có khát vọng, sống có trách nhiệm và sống vì cộng đồng”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Lan tỏa hành trình sống đẹp khắp mọi miền

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh đã nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

thanh-nien-song-dep25.jpg
Tôn vinh những thanh niên sống đẹp năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở lễ vinh danh, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai Hành trình “Thanh niên sống đẹp”, chuỗi hoạt động được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, khát vọng cống hiến và năng lượng tích cực của tuổi trẻ.

Các chương trình năm nay hướng đến những giá trị sống đẹp trong mọi lĩnh vực: Từ tình nguyện, an sinh xã hội, lao động – sáng tạo, đến bảo vệ Tổ quốc, rèn luyện thể thao, gìn giữ văn hóa truyền thống và lan tỏa việc học tập, làm theo Bác.

thanh-nien-song-dep21.jpg
Tôn vinh những trái tim đẹp lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng của giải thường Thanh niên sống đẹp năm 2025. Ảnh: LÂM ĐĂNG HẢI

“Thanh niên sống đẹp” không chỉ là danh hiệu, mà là lời nhắc nhở về lý tưởng sống của người trẻ hôm nay. Mỗi câu chuyện tử tế, mỗi nghĩa cử sẻ chia, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn, nghĩa tình.

“Sức mạnh của tuổi trẻ nằm ở sự lan tỏa. Khi những điều đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống, đó chính là lúc chúng ta xây dựng được một Việt Nam nhân ái và bền vững”, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Dương Triều
