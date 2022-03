Tối nay, tôn vinh và trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

TPO - Tối nay (26/3), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sẽ diễn ra lễ tôn vinh và trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại lễ tuyên dương. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự Lễ Tuyên dương còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; Ban Bí thư T.Ư Đoàn; đại diện cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tại Lễ tuyên dương, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng 2021 sẽ chia sẻ câu chuyện ước mơ; hành trình nỗ lực, vượt qua khó khăn, gian nan, dấn thân để chinh phục các mục tiêu, cũng như khát khao cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân.

Những câu chuyện truyền cảm hứng của các gương mặt trẻ sẽ lan tỏa giá trị tích cực, để ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mang theo khát khao vượt qua giới hạn của bản thân để cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Năm 2021, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhận được 138 hồ sơ gửi về từ 44 đơn vị đề cử. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Họp lần thứ nhất (ngày 25/1/2022) đã lựa chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến. Chỉ trong vòng 2 tuần tổ chức bình chọn trên một hệ thống duy nhất tại địa chỉ: www.tainnangtrevietnam.vn, đã thu hút trên 12 triệu phiếu, tăng 6,24% tổng số lượt bình chọn so năm trước.

Ngày 4/3/2022, Hội đồng xét tặng Giải thưởng họp lần 2 đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu kín bình chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2021 trên 9 lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, văn hoá nghệ thuật).

Các bạn trẻ được nhận giải thưởng năm nay đều là những người có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Có gương mặt trẻ đạt nhiều huy chương Olympic quốc tế trong lĩnh vực học tập; có gương mặt trẻ là nhà nghiên cứu khoa học với những công trình nghiên cứu nổi bật; có gương mặt trẻ tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi, khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương; có gương mặt trẻ là chiến sỹ dũng cảm, gan dạ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; có gương mặt trẻ là các y, bác sỹ tâm huyết đang ngày đêm chăm lo sức khỏe cho nhân dân; có gương mặt trẻ là những vận động viên tiêu biểu cho sự nỗ lực tập luyện, ý chí quyết tâm cao; có gương mặt trẻ là những nghệ sỹ say mê cống hiến, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đặc biệt có gương mặt trẻ đang trong tuổi thiếu nhi.

Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 nhận được cùng với những phần thưởng danh giá là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu… Phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tăng từ 10 triệu đồng (năm 2020) lên 50 triệu đồng/người, và 20 triệu đồng/người đối với Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc.

Giải thưởng nhằm tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo trong thanh, thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được thực hiện trên phạm vi cả nước và trong tất cả các cơ sở Đoàn, Đội, Hội, kể cả các cơ sở Đoàn, Hội ở nước ngoài dành cho bạn trẻ có độ tuổi dưới 35, bao gồm cả các thanh thiếu nhi Việt Nam học tập, công tác ở nước ngoài.

Giải thưởng được xét tặng hằng năm vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Trong 25 năm qua, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tôn vinh 250 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, hoạt động xã hội, quản lý hành chính Nhà nước, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. Tuyệt đại đa số gương mặt trẻ tiêu biểu sau khi được trao giải đã tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp, cống hiến lớn lao hơn, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam.