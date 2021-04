Tối 6/4 Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19

TPO - Tối 6/4 Bộ Y tế cho biết ghi nhận 11 ca mắc mới (BN2638-2648) COVID-19 là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Long An, Cà Mau, Đà Nẵng, và Tây Ninh.

Cụ thể:

Bệnh nhân 2638 (BN2638) ghi nhận tại Long An: Bệnh nhân nam, 43 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 ngày 03/4/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Long An.

Bệnh nhân 2639 (BN2639) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 11, TPHCM.

Bệnh nhân 2640 (BN2640) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 18 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Bệnh nhân 2641 (BN2641) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Ngày 29/3, BN2639-2641 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Cà Mau. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Bệnh nhân 2642 (BN2642) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngày 3/4 bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 4/4 nghi ngờ, ngày 5/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 2643 (BN2643) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 4/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 5/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 2644 (BN2644) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh nhân 2645 (BN2645) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh nhân 2646 (BN2646) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Bệnh nhân 2647 (BN2647) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Bệnh nhân 2648 (BN2648) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ngày 4/4, BN2644-2648 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.701. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế trong ngày có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1737-BN2072-BN2112-BN2443-BN2512-BN2550.