Tỏa sáng ở SEA Games 31, Huy Hoàng đạt chuẩn A dự giải thế giới

TPO - Thành tích ở SEA Games 31 đã giúp kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn cao nhất tham dự giải bơi lội vô địch thế giới 2022 tại Hungary.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng mang về 5 HCV, vượt qua thành tích của nhà vô địch Olympic Schooling. Anh thiết lập 3 kỉ lục SEA Games mới ở nội dung 400m bơi tự do với thời gian 3 phút 48 giây 06 (phá luôn kỉ lục quốc gia), 800m tự do (7 phút 50 giây 20) và bơi tiếp sức đồng đội 4x200m tự do (7 phút 16 giây 31).

Được biết, SEA Games 31 nằm trong danh sách các giải đấu được công nhận là vòng loại giải vô địch thế giới. Thành tích xuất sắc của Huy Hoàng giúp anh vượt chuẩn A ở các nội dung 1500m, 400m tự do và đạt chuẩn B ở các phần thi 800m, 200m tự do, 200m bướm, đủ điều kiện thi đấu giải vô địch thế giới 2022 diễn ra tại Hungary.

Bên cạnh Huy Hoàng, một số VĐV đội tuyển bơi Việt Nam cũng đủ tiêu chuẩn góp mặt tại giải đấu hàng đầu thế giới này. Những cái tên tham dự gồm có:

Trần Hưng Nguyên đạt chuẩn B (400m tự do, 200m ngửa, 400m hỗn hợp, 200m hỗn hợp), Phạm Thanh Bảo đạt chuẩn B (200m ếch, 100m ếch), Lê Thị Mỹ Thảo đạt chuẩn B (200m bướm), Hoàng Quý Phước đạt chuẩn B (100m tự do), Trần Tấn Triệu đạt chuẩn B (1500m, 800m, 400m tự do), Nguyễn Hữu Kim Sơn đạt chuẩn B (1500m, 800m, 400m tự do, 400m hỗn hợp), Hồ Nguyễn Duy Khoa đạt chuẩn B (200m bướm, 400m hỗn hợp), Lương Jeremie Loic Nino đạt chuẩn B (100m tự do), Trần Duy Khôi đạt chuẩn B (50m ngửa), Lê Nguyễn Paul đạt chuẩn B (100m ngửa, 50m bướm).

Như vậy, Nguyễn Huy Hoàng là cái tên duy nhất của bơi lội Việt Nam đạt chuẩn A. Giải vô địch thế giới 2022 là dịp để các VĐV Việt Nam cọ xát với những kình ngư hàng đầu thế giới, hướng đến mục tiêu Asiad và Olympic 2024.

Theo kế hoạch, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ sang Budapest (Hungary) dự giải thế giới từ 15-26/6/2022. Giải vô địch thế giới lần thứ 19 do FINA tổ chức từ 18/6-3/7/2022 (có cả các môn thể thao dưới nước khác như nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng nước…).