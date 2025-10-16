Toạ độ "hot" nhất ngày 16/10: Rất đông Gen Z vừa có vé Chạm Việt Nam, vừa có cả Hoa Học Trò 1467

HHTO - Hàng dài độc giả xếp hàng ngay ngắn trong sáng 16/10 tại phòng Phát hành của báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương), ai cũng háo hức chờ cầm trên tay combo vé đêm nhạc Chạm Việt Nam và số Hoa Học Trò 1467 vừa phát hành từ sáng nay.

Trong sáng ngày 16/10, rất đông độc giả đã đến toà soạn Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương), chờ sở hữu số báo Hoa Học Trò 1467 ngay trong ngày phát hành đầu tiên.

Tại Phòng Phát hành của báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, khi mua Hoa Học Trò 1467, độc giả được nhận ngay một vé đêm nhạc Chạm Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Hoạt động này chỉ diễn ra từ 9h - 17h ngày 16/10, nên các bạn trẻ đều không muốn bỏ lỡ.

Nếu bạn đang “săn tìm” vé của đêm nhạc Chạm Việt Nam, hãy ghé qua 15 Hồ Xuân Hương trong chiều 16/10 nhé!

Điều kiện nhận vé: Chỉ dành cho khán giả mua số báo Hoa Học Trò 1467 tại "tọa độ" trên. Độc giả mua một cuốn báo được tặng kèm 1 vé. Mỗi độc giả chỉ được mua tối đa 2 cuốn Hoa Học Trò 1467 (bạn nhớ mang theo CCCD hoặc thẻ học sinh/ sinh viên để đăng ký vé nha!). Số lượng báo và vé có giới hạn nên thời gian nhận vé có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

Ban tổ chức chỉ nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Đêm nhạc Chạm Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival, “triệu hồi” dàn nghệ sĩ biểu diễn được lòng giới trẻ với những cái tên thuộc “bản sít-rịt” như Đen, Anh Tú "Voi", "em xinh" Ngô Lan Hương, Double2T, Hà Myo...

Sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival sẽ diễn ra từ 9h ngày Thứ Bảy 18/10 đến 12h ngày Chủ Nhật 19/10 tại điểm hẹn Sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội (số 1 Lê Thanh Nghị, Hà Nội).

Còn đêm nhạc Chạm Việt Nam sẽ bùng nổ vào lúc 18h30 ngày 19/10/2025 tại Sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội. Với sự tham gia của dàn sao “đỉnh của chóp”, Chạm Việt Nam sẽ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ dành cho hàng nghìn khán giả.