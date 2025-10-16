Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Toạ độ "hot" nhất ngày 16/10: Rất đông Gen Z vừa có vé Chạm Việt Nam, vừa có cả Hoa Học Trò 1467

Thùy Dương (tổng hợp). Ảnh: Mạnh Thắng

HHTO - Hàng dài độc giả xếp hàng ngay ngắn trong sáng 16/10 tại phòng Phát hành của báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương), ai cũng háo hức chờ cầm trên tay combo vé đêm nhạc Chạm Việt Nam và số Hoa Học Trò 1467 vừa phát hành từ sáng nay.

Trong sáng ngày 16/10, rất đông độc giả đã đến toà soạn Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương), chờ sở hữu số báo Hoa Học Trò 1467 ngay trong ngày phát hành đầu tiên.

561348850-1423395126456650-5714256382941153039-n.jpg

Tại Phòng Phát hành của báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, khi mua Hoa Học Trò 1467, độc giả được nhận ngay một vé đêm nhạc Chạm Việt Nam hoàn toàn miễn phí. Hoạt động này chỉ diễn ra từ 9h - 17h ngày 16/10, nên các bạn trẻ đều không muốn bỏ lỡ.

Nếu bạn đang “săn tìm” vé của đêm nhạc Chạm Việt Nam, hãy ghé qua 15 Hồ Xuân Hương trong chiều 16/10 nhé!

563978030-1423395969789899-1159428874500592634-n.jpg
7017c1bdd7a45afa03b5.jpg
560901777-1423396249789871-5697651401886733703-n.jpg

Điều kiện nhận vé: Chỉ dành cho khán giả mua số báo Hoa Học Trò 1467 tại "tọa độ" trên. Độc giả mua một cuốn báo được tặng kèm 1 vé. Mỗi độc giả chỉ được mua tối đa 2 cuốn Hoa Học Trò 1467 (bạn nhớ mang theo CCCD hoặc thẻ học sinh/ sinh viên để đăng ký vé nha!). Số lượng báo và vé có giới hạn nên thời gian nhận vé có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

Ban tổ chức chỉ nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

565144478-1423396196456543-1880042101988360940-n.jpg
565103464-1423396186456544-5043713050425476329-n.jpg
565149259-1423395763123253-2114003044802396572-n.jpg
564614093-1423396116456551-7073650154024073925-n.jpg

Đêm nhạc Chạm Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival, “triệu hồi” dàn nghệ sĩ biểu diễn được lòng giới trẻ với những cái tên thuộc “bản sít-rịt” như Đen, Anh Tú "Voi", "em xinh" Ngô Lan Hương, Double2T, Hà Myo...

Sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival sẽ diễn ra từ 9h ngày Thứ Bảy 18/10 đến 12h ngày Chủ Nhật 19/10 tại điểm hẹn Sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội (số 1 Lê Thanh Nghị, Hà Nội).

image-2025-10-14t172036021.jpg

Còn đêm nhạc Chạm Việt Nam sẽ bùng nổ vào lúc 18h30 ngày 19/10/2025 tại Sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội. Với sự tham gia của dàn sao “đỉnh của chóp”, Chạm Việt Nam sẽ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ dành cho hàng nghìn khán giả.

Thùy Dương (tổng hợp). Ảnh: Mạnh Thắng
#Chạm Việt Nam #Hoa Học Trò 1467 #tặng vé miễn phí #Ngày Thẻ Việt Nam 2025 #Sóng Festival #Hà Nội #độc giả gen Z

Xem thêm

Cùng chuyên mục