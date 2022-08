Toà chấp nhận bồi thường thêm thiệt hại cho người gần 37 năm mang thân phận bị can

TPO - Tòa án đã chấp nhận bồi thường thêm cho nạn nhân số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho việc phải mang thân phận bị can gần 37 năm qua, nâng tổng số tiền được bồi thường lên 2,574 tỷ đồng.

Hôm nay (31/8), TAND cấp cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm vụ ông Nguyễn Văn Dũng (nguyên đơn, SN 1961, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh (bị đơn) đòi bồi thường oan sai.

Theo nội dung vụ kiện, ông Dũng là người bị oan trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân” theo Quyết định đình chỉ điều tra số 13/KSĐT-TA ngày 11/5/1983 của Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Ngày 12/3/2020, ông Dũng nhận được Quyết định giải quyết bồi thường 1,1 tỷ đồng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Không đồng tình với quyết định của Viện KSND tỉnh Tây Ninh, ông Dũng đã nộp đơn khởi kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh tại TAND tỉnh Bình Dương (nơi bị hại thường trú).

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 22/3, ông Dũng trình bày, ông là 1 trong 8 người bị oan sai trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân” do Công an huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng), tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 26/7/1979. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận điều tra, sau đó Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra Quyết định đình chỉ điều tra vào ngày 11/5/1983, trả tự do cho các bị can sau thời gian bị giam 1.386 ngày do không có hành vi phạm tội...Ông Dũng đã yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương tuyên bồi thường cho ông 3,6 tỷ đồng.

Tại bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương tuyên ngày 22/3, HĐXX cho rằng yêu cầu khởi kiện của ông Dũng là có cơ sở, đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện về việc bồi thường thiệt hại trong thời gian ông Dũng bị giam giữ, còn thời gian trong gần 37 năm mang thân phận bị can thì không chấp nhận.

Bản án sơ thẩm tuyên buộc Viện KSND tỉnh Tây Ninh phải bồi thường cho ông Dũng số tiền là 1,059 tỷ đồng và phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Sau án sơ thẩm, ông Dũng kháng cáo giữ nguyên nội dung khởi kiện. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Dũng yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh bồi thường cho mình số tiền 3,6 tỷ đồng bao gồm 40 năm mang thân phận bị can, tổn thất sức khoẻ, tinh thần.

Đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh tham gia phiên xử phúc thẩm (bị đơn) cho rằng, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương đã phù hợp, đề nghị cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của ông Dũng.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm đề nghị HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tại bản án phúc thẩm vừa tuyên sáng nay (31/8), HĐXX quyết định sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của ông Dũng, qua đó tăng số tiền bồi thường từ 1,059 tỷ đồng lên 2,574 tỷ đồng.

Theo cấp phúc thẩm, việc bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương tuyên chỉ đồng ý bồi thường cho ông Dũng 1.386 ngày bị tạm giam là chưa phù hợp. Mặc dù, nguyên đơn không còn bị tạm giam nhưng vẫn bị mang thân phận bị can thêm 13.112 ngày (36 năm 10 tháng) nên bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường cho cả những ngày ông Dũng mang thân phận bị can.

Đối với yêu cầu tổn thất sức khỏe, do ông Dũng không có các chứng từ, chứng minh thiệt hại nên cấp phúc thẩm không có căn cứ xem xét giải quyết.