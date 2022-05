TKV tập trung cao độ cho sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5/2022

Mới đây, ngày 05/5, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải đã chủ trì Hội nghị giao ban điều hành sản xuất kinh doanh tháng 5/2022 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Văn phòng (Hà Nội) và Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

Với tinh thần, nỗ lực phát huy tối đa các nguồn lực để gia tăng sản xuất, chế biến than, phấn đấu đạt sản lượng cao nhất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nhất là than cho điện, trong tháng 4/2022, Tập đoàn đã khai thác 4,33 triệu tấn than, tăng gần 1 triệu tấn so với bình quân sản lượng kế hoạch năm. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp sản lượng than khai thác của Tập đoàn đạt trên 4 triệu tấn; than tiêu thụ đạt trên 4,5 triệu tấn.

Kết thúc 4 tháng đầu năm, sản lượng than nguyên khai toàn Tập đoàn TKV đạt 14,93 triệu tấn, bằng 38% KHN, tăng 10% so với cùng kỳ; than tiêu thụ 15,68 triệu tấn, đạt 36% KHN và tăng 12% so với năm 2021. Trong đó, than cấp cho điện là 11,7 triệu tấn, đạt 33% KH năm, tăng 2% và tăng 300 ngàn tấn so với cùng kỳ.

Về khoáng sản, sản xuất alumin quy đổi 495,6 ngàn tấn, đạt 38% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ; đồng tấm sản xuất 10.448 tấn, đạt 35% KHN và tăng 133% so với cùng kỳ…, Các lĩnh vực sản xuất điện, hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành trên 34% KH năm. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 13,8 triệu đồng/người-tháng; Tổng doanh thu 4 tháng ước đạt 47.879 tỷ đồng, đạt 36% KH năm; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 5.880 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, nhu cầu than tiêu thụ trong nước vẫn đang ở mức rất cao, nhất là than cho sản xuất điện trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng. Do đó, cần tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, đồng thời tăng cường công tác pha trộn, chế biến để tăng sản lượng than cung cấp cho thị trường, hoàn thành các chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất 4 triệu tấn; than tiêu thụ 4,99 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 4,7 triệu tấn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV cũng lưu ý không được để đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào sản xuất. Đối với khối khoáng sản, bám sát diễn biến thị trường xây dựng các phương án linh hoạt để tăng tiêu thụ đồng tấm. Các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Tháng an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2022, tăng cường công tác đảm bản an toàn lao động sản xuất, công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ và tổ chức tốt các sự kiện của Tập đoàn trong tháng 5 như Lễ khánh thành Nhà máy Luyện đồng Lào Cai số 2, Lễ gắn biển các công trình chào mừng 15 năm thành lập Đảng bộ TKV.