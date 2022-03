TKV đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động

Mới đây, sáng ngày 29/3, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã đi kiểm tra thực tế sản xuất hầm lò, công tác an toàn lao động, phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty Than Hòn Gai và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cùng đi và dự làm việc có Cục trưởng Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-TB&XH) Hà Tất Thắng, và một số đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo TKV có Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ…

Theo báo cáo của TKV, trong những tháng đầu năm, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao. Tính từ khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ đến ngày 28/3 TKV có trên 43.400 lao động là F0 (trong đó tại Quảng Ninh là 39.100 người) dẫn đến có thời điểm thiếu lao động trầm trọng cùng với những khó khăn trong sản xuất, số ngày nghỉ Tết dài, giá vật tư, nhiên liệu tăng, than nhập khẩu khó khăn… đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của TKV.

Dự kiến quý I/2022, than nguyên khai sản xuất 10,37 triệu tấn, đạt 26,5% KHN, bằng 104,5 % so với cùng kỳ; than sạch thành phẩm đạt 10,7 triệu tấn, bằng 27,6% kế hoạch và bằng 111% so cùng kỳ năm 2021; than tiêu thụ dự kiến thực hiện 11,46 triệu tấn, bằng 26,66 % kế hoạch và bằng 119% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tiêu thụ trong nước đạt 11,2 triệu tấn, đạt 27,2% KHN và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2021, than xuất khẩu: 265 nghìn tấn bằng 14,72% kế hoạch và bằng 112,9% cùng kỳ 2021.

Đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, với 34 đơn vị sản xuất than, khoáng sản, trong đó có 15 đơn vị hầm lò, điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, sự cố thiết bị, TKV đã đặc biệt quan tâm chú trọng đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất, nâng cao mức độ an toàn và đầu tư các thiết bị an toàn hiện đại; tăng cường công tác kiểm tra, nhận diện, phòng ngừa, triệt tiêu nguy cơ tai nạn, sự cố; điều tra, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động.

Tập đoàn đã chuẩn bị các điều kiện thực hiện “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022”, chỉ đạo điểm lễ phát động tại Công ty CP Than Hà Lầm và triển khai đồng loạt tại các đơn vị.

TKV cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, các bộ ngành liên quan đề nghị với Chính phủ tăng giá bán than để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho người lao động; có cơ chế về xây dựng nhà ở cho công nhân lao động, chính sách tiền lương...

Báo cáo đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH, Giám đốc Công ty Than Hòn Gai Bùi Khắc Thất cho biết, quý I/2022 mặc dù ảnh hưởng của dịch, số ngày nghỉ Tết dài ngày, song Công ty đã nỗ lực thực hiện công tác phòng chống dịch và đẩy mạnh sản xuất.

Dự kiến quý I, Công ty hoàn thành đạt trên 30% KHN, công tác an toàn vệ sinh lao động được đặc biệt quan tâm chú trọng thực hiện tốt, trong 2 năm 2020-2021 và quý I/2022 Công ty không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, điều kiện làm việc, đời sống công nhân lao động không ngừng được cải thiện...

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá cao kết quả đạt được của TKV nói chung và Than Hòn Gai nói riêng trong công tác phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh trong điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch và giá vật tư, nhiên liệu tăng cao.

Đồng thời đề nghị, TKV và các đơn vị thành viên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của địa phương về phòng chống dịch, chăm lo sức khỏe cho công nhân lao động hậu COVID-19; tiếp tục các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hiện Luật An toàn lao động; quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa, huấn luyện, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện an toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại doanh nghiệp; tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, thu hút lao động. Các vấn đề TKV đề nghị, Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận, nghiên cứu cùng với các bộ, ngành đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết.