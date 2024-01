Tình tiết ngoại tình gây tranh cãi nhất màn ảnh

TPO - Bộ phim "Nếu bôn ba là cuộc sống của tôi" đang được khán giả quan tâm bàn luận, đặc biệt là tình tiết chồng nữ chính ngoại tình với một người phụ nữ già xấu hơn vợ.

Ngày 18/1, trang 163 đưa tin bộ phim Nếu bôn ba là cuộc sống của tôi đang phát sóng trên CCTV8 với mức rating ngày một cao do nội dung hấp dẫn, khiến khán giả liên tục bàn luận, mong chờ. Đặc biệt là tình tiết ngoại tình của chồng nữ chính, khiến người xem vừa cảm thấy mới mẻ lại phù hợp với thực tế.

Theo đó, nữ chính của phim là Trình An Tâm (do Chung Sở Hy thủ vai) vốn là giáo viên dạy múa với ngoại hình xinh đẹp tựa nữ thần. Tuy nhiên, do một biến cố tai nạn, cô mất đi đôi chân của mình. Trình An Tâm phải đối mặt với cú sốc lớn về tinh thần, đồng thời còn nhận ra sự dối trá của chồng mình là Tần Phong.

Tần Phong ngoài mặt thì tỏ vẻ thương yêu đau xót cho vợ đã mất đi đôi chân. Nhưng sau khi đón Trình An Tâm từ bệnh viện trở về, hắn nghĩ đủ lý do để phân phòng ngủ với cô vì không thể chấp nhận người vợ tàn tật, thân thể không kiện toàn.

Cùng lúc đó, Tần Phong và cấp trên Sở Chí Quyên ngày càng thân thiết. Sở Chí Quyên có người mẹ bị liệt nhiều năm nên thấu hiểu cảm xúc của những người phải chăm sóc người thân tật nguyền. Bên cạnh đó, hình tượng của Tần Phong ở đơn vị rất tốt, luôn lắng nghe, lịch thiệp với các đồng nghiệp nữ.

Khi mẹ của Sở Chí Quyên qua đời, Tần Phong an ủi sếp, hai người trong giây phút yếu lòng đã ngoại tình. Sở Chí Quyên khẳng định không cần Tần Phong chịu trách nhiệm, thế nhưng Tần Phong dần rơi vào mối tình vụng trộm với người phụ nữ hơn mình 5 tuổi. Trong một lần, cả hai đi siêu thị, họ có hành động tán tỉnh khiếm nhã và bị mẹ của Tần Phong phát hiện. Bà ta mắng con trai "đói bụng ăn quàng", nhưng Tần Phong lại muốn ly hôn với vợ để đến với người tình.

Theo 163, tình tiết Tần Phong ngoại tình với Sở Chí Quyên đang nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của khán giả Trung Quốc. Một số khán giả cho rằng rất khó hiểu khi Tần Phong ngoại tình với một người lớn tuổi và có ngoại hình già như mẹ mình. Sở Chí Quyên cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân, không có điều kiện tốt như Trình An Tâm. "Nếu không tìm được người tốt hơn vợ, thì ngoại tình, đánh đổi hôn nhân để làm gì", một khán giả thắc mắc.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng nội dung phim khá sát với thực tế. Nhiều người đàn ông ngoại tình với phụ nữ kém cỏi hơn vợ mình về nhiều mặt, thế nhưng họ tìm được cảm giác mới lạ.

Với Tần Phong, Sở Chí Quyên không chỉ là sếp, cô là người phụ nữ trưởng thành, mang lại cảm giác của một người mẹ, để Tần Phong có thể thoải mái thể hiện mặt trẻ con ích kỷ của mình.

Trong khi với vợ hợp pháp là Trình An Tâm, Tần Phong phải thể hiện sự mạnh mẽ, là chỗ dựa cho cô. Ngoài ra, Sở Chí Quyên cũng không yêu cầu Tần Phong phải chịu trách nhiệm với mình. Đối với Sở Chí Quyên, Tần Phong lúc đầu chỉ có tình dục chứ không có tình yêu. Bên cạnh đó, cả hai có chung nỗi niềm phải chăm sóc người thân tàn tật.

Theo 163, khán giả khen đoàn phim Nếu bôn ba là cuộc sống của tôi dám viết kịch bản, dám diễn. Các tình tiết trong phim nhận được sự quan tâm, độ thảo luận cao. Nhờ đó, rating của phim ngày một tăng. Phim còn có sự tham gia của nữ thần tượng Dương Siêu Việt. Ngôi sao sinh năm 1998 vốn bị đánh giá là thảm họa diễn xuất, song trong tác phẩm này khả năng thể hiện của cô đã tiến bộ.