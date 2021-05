Tình nguyện viên chườm đá lạnh dưới cái nóng như đổ lửa tại tâm dịch Bắc Giang

Trưa 31/5, trong bộ đồ bảo hộ, phóng viên Tiền Phong có mặt tại thôn My Điền (huyện Việt Yên) – một trong 3 thôn có nguy cơ lây nhiễm COVID – 19 cao nhất tỉnh Bắc Giang.

Thôn My Điền vắng lặng. Màn hình điện thoại báo nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ C. Trong khi đó, các sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y dược Hải Phòng vẫn miệt mài lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và công nhân thôn My Điền.

Thôn My Điền vắng lặng vì bị phong tỏa

Các sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân và người dân thôn My Điền 3 dưới trời nắng nóng.

Hơn 12h giờ trưa, trong một ngõ nhỏ của thôn My Điền 3, một nhóm sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng tất bật với việc lấy mẫu cho hàng chục công nhân trong một khi nhà trọ. Điểm lấy mẫu đặt ở ngoài trời, dưới một mát tôn trước nhà của một hộ dân. Khi lại gần, chúng tôi mới phát hiện bộ quần áo bảo hộ đã bị ngấm nước từ phía trong.

Dù trời nắng nóng nhưng sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng vẫn cần mẫn lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân

Đào Thị Hạnh, một thành viên trong nhóm ngồi vật xuống ven đường. Bên cạnh, một vài thành viên trong nhóm tranh thủ lấy những túi nước đá áp vào người để làm mát cơ thể cho Hạnh.

Nghế ngồi của sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phong luôn có túi đá bên cạnh để hạ nhiệt cơ thể khi lấy mẫu xét nghiệm ngoài trời

“Thời tiết nắng nóng kinh khủng. Chúng em lại mặc đồ bảo hộ kín mít suốt nhiều tiếng đồ hồ nên vô cùng khó chịu. Dù vậy, mọi người vẫn động viên nhau vượt qua để cùng chung tay sớm dập dịch ở Bắc Giang. Có hôm, chúng em làm việc thông trưa đến 2 giờ chiều mới về ăn cơm”, Hạnh chia sẻ.

Một sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng áp túi nước đá vào bụng vì thời tiết nắng nóng gay gắt

Trong hai ngày qua, đoàn sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và công nhân thôn My Điền 3. Đoàn chia ra thành nhiều nhóm đến các điểm lấy mẫu. Các điểm lấy mẫu ở ngoài trời đặt dưới tán cây hoặc mái tôn trước cổng nhà người dân.

Sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng ướt đẫm mồ hôi

Anh Lê Thế Sơn, một người dân thôn My Điền 3 chia sẻ với phóng viên Tiền Phong rằng, bà con trong thôn rất cảm phục và thương yêu những tình nguyện y tế về đây lấy mẫu xét nghiệm trong thời tiết nắng nóng. Người dân bảo nhau góp đá, chia thành các túi nhỏ để các tình nguyện viên áp vào người cho mát cơ thể khi làm việc.

Những giọt mồ hôi rơi lã chã trên khuân mặt của một thành viên Trường Đại học Y dược Hải Phong khi lấy mẫu xét nghiệm ngoài trời ở thôn My Điền 3

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, My Điền là một trong ba thôn có nguy cơ lây nhiễm COVID – 19 cao nhất tỉnh. Thôn này có khoảng 28.000 công nhân và người dân. Tỉnh Bắc Giang đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho cho người dân và công nhân thôn My Điền lần 3 và lần 4.