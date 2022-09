Tỉnh nào của Việt Nam có nghĩa là 'làng hồ'?

icon Ơ Đu

Câu trả lời đúng là đáp án A: Theo Cổng thông tin Ủy ban Dân tộc dẫn kết quả điều tra dân số năm 2019 cho biết, dân tộc Ơ Đu có 428 người, tức dân số ít nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Người Ơ Ðu xưa kia cư trú dọc theo hai con sông Nậm Mộ và Nậm Nơn (bắt nguồn từ Lào chảy vào Việt Nam tại tỉnh Nghệ An). Do nhiều biến cố lịch sử, người Ơ Đu phải dời đi nơi khác hay sống cùng với các cư dân mới đến. Hiện, người Ơ Ðu cư trú tập trung ở một số bản tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ở Lào, họ hợp với nhóm Tày Phoọng cư trú ở tỉnh Sầm Nưa. Theo quy định của Chính phủ, dân tộc thiểu số rất ít người là những dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Hiện, cả nước có 16 dân tộc thiểu số rất ít người, gồm: Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La Hủ. Trong đó, ngoài dân tộc Ơ Đu, một số dân tộc khác có dân số dưới 1.000 người theo thống kê năm 2019 như Si La, Pu Péo, Brâu, Rơ Măm.