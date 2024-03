Tình hình nắng nóng, xâm nhập mặn tại Nam bộ

TPO - Trong những ngày cuối tuần, nắng nóng tại khu vực Nam bộ tiếp tục duy trì. Ngoài ra, trong tuần tới, ranh giới độ mặn 4g/l cách cửa sông Tiền khoảng 50-55km, sông Hậu khoảng 45-50km.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua (29/2), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ với cường độ nắng nóng tăng, các tỉnh miền Tây có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông dao động từ 35-37 độ C, một số nơi 37 độ C và trên 37 độ C như Long Khánh: 37, 2 độ C, Đồng Xoài và Biên Hòa: 37 độ C.

Dự báo trong hôm nay (1/3) và ngày mai, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Đông và mở rộng ở các tỉnh miền Tây.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây có nơi 35-36 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12h-16h.

Từ 3-5 ngày tới, nắng nóng ở khu vực Nam bộ tiếp tục duy trì.

Ranh mặn tiếp tục xâm nhập sâu thêm khoảng 5km

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước trên sông Mê Kông ít biến đổi trong tuần qua. Lưu lượng nước qua trạm Kratie ở mức nhỏ hơn so với cùng kỳ năm 2023 khoảng 14,5% và lớn hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 9,9%. Mực nước tại Kompong Luong ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và TBNN khoảng 0,17-0,39m, dung tích biển Hồ nhỏ hơn TBNN khoảng 0,36 tỷ m3.

Bên cạnh đó, thủy triều vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam bộ lên chậm trong tuần qua, mực nước đỉnh triều xuất hiện vào cuối tuần và ở mức thấp.

Độ mặn lớn nhất tại hầu hết trạm xuất chủ yếu hiện vào cuối tuần, riêng khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng xuất hiện giữa tuần ở mức xấp xỉ hoặc lớn hơn cùng kỳ năm ngoái và TBNN. Ranh giới độ mặn 4g/l xâm nhập cách cửa sông Tiền khoảng 45-50km; sông Hậu khoảng 38-45km.

Dự báo, thủy triều vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam bộ xuống nhanh đến giữa tuần, sau lên lại. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào cuối tuần và ở mức thấp.

Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm trong tuần tới có khả năng xuất hiện vào cuối tuần, riêng một số trạm trên nhánh sông Tiền xuất hiện vào đầu tuần và ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 và TBNN.

Ngoài ra, ranh giới độ mặn 4g/l sẽ tiếp tục xâm nhập sâu (cách cửa sông Tiền khoảng 50-55km, sông Hậu khoảng 45-50km).

“Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên các sông Nam bộ ở cấp độ 2. Độ mặn xâm nhập sâu trong sông, kênh rạch ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực” - Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết.