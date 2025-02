Tinh gọn bộ máy, 15 chỉ huy cấp phòng Công an Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Ngày 14/2, Công an TP. Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 15 cán bộ lãnh đạo cấp phòng trực thuộc.

Theo quyết định của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, trong số 15 cán bộ thì có 6 trưởng phòng, 9 phó trưởng phòng các phòng nghiệp vụ nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ.

Cụ thể, 6 trưởng phòng xin nghỉ hưu trước tuổi, gồm: Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Trưởng phòng Tham mưu), Đại tá Nguyễn Văn Hoa (Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh), Đại tá Phan Ngọc Truyền (Trưởng phòng Cảnh sát giao thông), Thượng tá Nguyễn Bảy (Chánh Thanh tra), Thượng tá Nguyễn Nho Chinh (Trưởng phòng An ninh kinh tế) và Thượng tá Nguyễn Văn Cung (Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự).

Có 9 phó trưởng phòng nghỉ hưu trước tuổi, gồm: Thượng tá Võ Xuân (Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế), Thượng tá Trần Thanh Hải (Phó Chánh Thanh tra), Thượng tá Nguyễn Quang Sinh (Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động); Thượng tá Nguyễn Hữu Lài (Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), Thượng tá Trần Cảnh (Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự), Đại tá Lê Hồng Tư (Phó trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ), Thượng tá Lâm Khánh (Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), Thượng tá Hoàng Thanh Lộc (Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng tá Nguyễn Phước Tốt (Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong của 15 lãnh đạo cấp phòng, mặc dù còn hạn tuổi phục vụ nhưng đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu để tạo điều kiện cho Công an TP. Đà Nẵng trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng, cho biết: Bản thân và 14 anh em đang giữ các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng đã tự nguyện làm đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ để tạo điều kiện cho việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.