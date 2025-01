Tình cảnh doanh số trái ngược trong phân khúc A: Xe xăng tụt dốc 'thê thảm', xe điện dẫn đầu thị trường

Trong khi các đối thủ trong phân khúc A ngày càng tỏ ra đuối sức trên đường đua doanh số thì VinFast VF 5 Plus lại ghi nhận doanh số kỷ lục. Ngoài ra, sức hút của minicar VF 3 cũng được đánh giá là nguyên nhân khiến các mẫu xe xăng cỡ A ngày càng bị người dùng “quay lưng”.

Xe xăng cỡ nhỏ bịxe điện “hút” thị phần

Bức tranh thị trường ô tô năm 2024 cho thấy những gam màu trái ngược trong phân khúc A. Nếu tính riêng xe xăng, theo báo cáo của VAMA và Hyundai Thành Công, tổng doanh số trong cả năm 2024 của 3 mẫu hatchback hạng A đang bán tại Việt Nam gồm Hyundai Grand i10 là 5.831 xe, Toyota Wigo 2.659 xe và Kia Morning là 771 xe, giảm từ 4 - 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với sự thất thế trên, các mẫu xe gầm cao cỡ A, đặc biệt là VinFast VF 5 Plus lại có doanh số ấn tượng. Tổng kết năm 2024, VinFast VF 5 Plus thậm chí còn trở thành ông vua doanh số toàn thị trường với 32.000 xe bán ra. Chỉ riêng trong tháng 12/2024, VinFast bàn giao 4.900 xe, gần bằng doanh số bán trong một năm của Hyundai Grand i10. Ngoài VF 5 Plus, hãng xe điện Việt cũng đạt thành tích ấn tượng với các mẫu xe khác, đưa tổng số xe bàn giao trong năm 2024 lên hơn 87.000.

Giới quan sát nhìn nhận, sự chuyển dịch mạnh mẽ từ xe xăng sang xe điện trên thị trường chung cũng là nguyên nhân các mẫu A-hatchback – từng rất thịnh hành tại Việt Nam – ngày càng xuống dốc. Ngoài VF 5 Plus thống trị phân khúc, mẫu xe điện cỡ nhỏ khác của VinFast là VF 3 cũng ghi nhận doanh số 25.000 xe, dù mới chỉ bàn giao trong 5 tháng cuối năm.

“Xe cỡ nhỏ vẫn được ưa chuộng tại Việt Nam, nhưng VF 5 Plus và VF 3 gần như đã ‘hút’ hết thị phần của các mẫu xe xăng. Và xu thế xe điện sẽ ngày càng thắng thế trong năm 2025”, ông Nguyễn Thành Long, người theo dõi thị trường xe lâu năm dự đoán.

Công thức xe tốt, giá tốt, chi phí sử dụng rẻ đưa xe điện độc chiếm thị trường

Lý giải nguyên nhân VinFast thành công với VF 5 Plus và VF 3, ông Long cho rằng cả hai mẫu xe này đều hội tụ đủ các yếu tố hấp dẫn “không thể chối từ” với mọi khách hàng.

Đầu tiên, đây đều là những mẫu xe sở hữu thiết kế đậm chất riêng. VF 5 Plus được nhiều người dùng đánh giá cao bởi sự trẻ trung, thời trang, trong khi VF 3 cá tính, dễ dàng tạo điểm nhấn khi di chuyển trên đường. Đặc biệt, dù có tầm giá “mềm” nhưng hai mẫu xe này đều cho phép khách hàng tùy ý lựa chọn màu ngoại thất với chi phí hợp lý. Đây là dịch vụ thường chỉ thấy trên các dòng xe hạng sang với mức giá đắt đỏ.

Đối với những khách hàng muốn tối ưu chi phí xe như gia đình, khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải… VF 5 Plus đang là lựa chọn hàng đầu. Do được miễn phí trước bạ, VF 5 Plus đang có giá lăn bánh chỉ tương đương với giá niêm yết (chỉ từ 480 triệu đồng), giúp người mua tiết kiệm cả chục triệu đồng so với xe xăng truyền thống. Đặc biệt, so với các đối thủ, xe điện VinFast trang bị vượt trội hơn hẳn, từ loạt tính năng hỗ trợ lái ADAS với cảm biến mở cửa, cảnh báo điểm mù đến 6 túi khí ngang cả các mẫu xe hạng B…

Với VF 3, mức chi phí sở hữu còn “dễ thở” hơn nữa, chỉ bằng một nửa so với nhiều mẫu xe xăng hạng A trên thị trường. Trong khi đó, người dùng vẫn nhận được những trang bị, tiện nghi hiện đại như màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, trợ lý ảo tiếng Việt, tính năng định vị vị trí xe từ xa và theo dõi tình trạng xe qua ứng dụng VinFast, cảm biến lùi… Bởi vậy, VF 3 phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, người mua xe lần đầu hoặc gia đình đã có xe cỡ lớn, muốn sở hữu thêm một chiếc xe thứ hai để đi dạo phố.

Hơn nữa, nhờ chính sách miễn phí sạc pin đến 6/2027, người dùng mua VF 3, VF 5 Plus kèm pin có thể trải nghiệm quyền lợi “nhiên liệu 0 đồng” trong suốt 2,5 năm.

Về chi phí bảo dưỡng, nếu như xe xăng cần được kiểm tra, thay thế một số bộ phận mỗi 5.000 km thì chủ xe VinFast đến 12.000 km mới có mốc bảo dưỡng đầu tiên. Theo nhiều người dùng, chi phí cho lần bảo dưỡng đầu tiên của VF 5 Plus chỉ vài trăm nghìn đồng, chỉ bằng một nửa so với các mẫu xe xăng.

Với hàng loạt những ưu điểm vượt trội trên, theo ông Long, không khó hiểu khi cả VF 3 và VF 5 đang là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng tìm kiếm mẫu xe đô thị cỡ nhỏ. Sự thoái trào của các đối thủ xe xăng được dự báo là sẽ còn tiếp diễn khi hai mẫu xe SUV của VinFast ngày càng chứng tỏ vị thế top đầu thị trường.