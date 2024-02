TIN NHANH: Lời khai của 2 người đi SH đánh nhau với tài xế ô tô trên Vành đai 2

TPO - Trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Tháng Ba biên giới” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức, đã triển khai khởi công nhiều công trình thanh niên, nhiều cây cầu, ngôi nhà hạnh phúc đến với bà con nhân dân vùng biên giới tỉnh Nghệ An. Qua đó góp phần thanh niên tham gia bảo vệ an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới.