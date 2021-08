Tin mới vụ nữ F1 lột quần áo chống đối, cảnh sát phải phá cửa nhà đưa đi cách ly

TPO - Từng tiếp xúc với F0, nhưng khi lực lượng chức năng vận động đi cách ly, người phụ nữ này đã chống đối, lột quần áo, khoá trái cửa cố thủ không chịu rời đi... Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị H.T.H để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 23/8, mặc dù tiếp xúc với ca F0 đã được công bố trước đó nhưng khi được Công an xã vận động, chị H.T.H (SN 1973, trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) vẫn không chấp hành biện pháp cách ly tập trung theo quy định. Dù đã được Công an thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chị H. không những không chấp hành mà còn khóa cửa và có các hành động khiếm nhã, vô văn hóa như lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Công an xã Diễn Kỷ buộc phải phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã tiến hành cưỡng chế người phụ nữ này, đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị H.T.H để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Thu Hiền