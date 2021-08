Tin mới vụ nữ F1 lột quần áo chống đối, cảnh sát phải phá cửa nhà đưa đi cách ly

TPO - Từng tiếp xúc với F0, nhưng khi lực lượng chức năng vận động đi cách ly, người phụ nữ này đã chống đối, lột quần áo, khoá trái cửa cố thủ không chịu rời đi... Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị H.T.H để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.