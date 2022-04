Tin mới vụ Đại úy công an cùng nhóm người đánh một phụ nữ ở Bình Dương

TPO - Công an tỉnh Bình Dương xác nhận người đàn ông xưng là công an có hành vi đánh một phụ nữ giữa đường đang công tác tại đơn vị. Hiện người này được yêu cầu giải trình toàn bộ sự việc và đang đi làm bình thường.

Chiều 13/4, một đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, người đàn ông xuất hiện trong vụ ẩu đả với một phụ nữ ở phường An Thạnh, TP Thuận An hiện đang công tác tại đơn vị.

Cụ thể, đó là Đại úy T.T.P (giữ chức vụ đội phó thuộc phòng PC06 Công an tỉnh Bình Dương). Cách đây chưa lâu, vị đại úy này cũng có hành vi ẩu đả và từng bị kiểm điểm.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm, ông P. đang bị đề nghị viết bản tường trình về vụ việc và đang đi làm bình thường. “Sau khi xác minh toàn bộ sự việc, từ cơ sở đánh giá để đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất”, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết.

Được biết, vào ngày xảy ra vụ việc, ông P. được nghỉ lễ và có đến nhà người quen để ăn uống. Tại đây, khi có 4 chiếc ô tô đậu chắn đường hẻm, một người phụ nữ không đi qua được nên đề nghị các chủ phương tiện di chuyển đi nơi khác đậu và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 12/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bị 5 người đàn ông vây đánh, hậu quả khiến nạn nhân bị thương ở vùng đầu. Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Theo lời chị N.T (người đăng tải clip), chị là nạn nhân và vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 11/4 tại đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chị T. trình bày, vào thời điểm trên, vợ chồng chị đi từ hướng Quốc lộ 13 vào đường An Thạnh 14 để vào nhà mẹ ruột. Khi vào giữa con hẻm ngay ngã ba thì có 2 chiếc xe hơi đậu chắn 2/3 đường.

Lúc này, chị T. nói chủ các phương tiện đậu xe gọn vào. Lúc này, một người xưng là công an thách thức “Mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an nè”. Sau đó một số người đàn ông xuất hiện và nói đường này không có biển cấm đậu. Tuy nhiên, đây là đường hẻm nên chị T. càng bức xúc.

Sau khi xảy ra cự cãi, nhóm người đàn ông đã lao vào đánh người phụ nữ. Trong đó, người tự xưng là công an dùng tay đấm, chỏ vào lưng, đầu và bụng người phụ nữ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Chị T. cho biết, sau khi bị đánh mọi người giải tán, chị ra về và thấy đau bụng, đầu bị thương. Toàn bộ sự việc được camera hành trình trên xe ô tô của nạn nhân ghi lại. Do bức xúc, chị T. đăng tải clip lên mạng xã hội, sau đó được chia sẻ rộng rãi.