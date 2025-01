Tin mới vụ công nhân ngừng làm việc ở Thanh Hóa

TPO - Bảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa có văn bản gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hóa, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty cổ phần may Vạn Hà về hành vi “Trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động” theo Điều 216 Bộ luật Hình sự.

Theo văn bản của BHXH huyện Thiệu Hoá, Công ty cổ phần may Vạn Hà trụ sở tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa có 800 người lao động tham gia BHXH. Tính đến hết ngày 31/12/2024, Công ty cổ phần May Vạn Hà chậm đóng BHXH từ tháng 9/2023; BHYT từ tháng 12/2024; BHTN từ 11/2024 và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ tháng 8/2024 cho công nhân.

Việc chậm đóng BHXH của Công ty làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhiều lần công nhân đình công, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Mặc dù trong thời gian qua BHXH huyện Thiệu Hóa và các ngành liên quan đã kịp thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đôn đốc, thu tiền chậm đóng theo quy định nhưng tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị vẫn không được khắc phục và số tiền chậm đóng lớn, số tháng kéo dài.

Các ngành chức năng cũng đã nhiều lần xử phạt doanh nghiệp này, cụ thể: Ngày 18/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 4297/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH với tổng số tiền xử phạt là 232 triệu đồng, trong đó số tiền xử phạt do chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN là 150 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Quyết định xử phạt số 70/QĐ-XPHC ngày 23/8/2022 đối với Công ty, tổng số tiền xử phạt là 156 triệu đồng, trong đó xử phạt hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN là 150 triệu đồng...

Về phía công ty nhiều lần có văn bản cam kết lộ trình giải quyết số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT và số tiền phát sinh, nhưng đến nay đơn vị chưa thực hiện.

Theo bà Phạm Thị Thanh, Phó Giám đốc BHXH huyện Thiệu Hóa cho biết: Đến hết tháng 12/2024, công ty cam kết đóng số tiền chậm đóng và phát sinh là 16,5 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm 2024 công ty mới chỉ đóng số tiền 7,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH khiến người lao động không được hưởng chế độ như ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động... Đây là những hệ lụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an sinh xã hội.

Do đó, BHXH huyện Thiệu Hóa đã có văn bản kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hóa khởi tố hình sự về hành vi trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với Công ty cổ phần May Vạn Hà và xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định đối với giám đốc công ty.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh từ ngày 21-23/1/2025, công nhân của Công ty cổ phần may Vạn Hà đã ngừng làm việc để đòi công ty chi trả tiền lương, thưởng, đóng bảo hiểm xã hội...