Tin mới vụ cổng chào ở Bình Dương xuất hiện dòng chữ lạ

TPO - Cơ quan chức năng đã mời các hộ dân gần khu vực cổng chào xuất hiện dòng chữ lạ đến làm việc và chuyển dữ liệu bảng điện tử cho đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, xác định thủ phạm.

Ngày 26/11, ông Hà Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã An Sơn (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, liên quan đến việc một cổng chào trên địa bàn xuất hiện dòng chữ lạ, địa phương đã chuyển bo mạch bảng điện tử cho công an để điều tra làm rõ.

Theo lãnh đạo xã An Sơn, bảng điện tử led cổng chào của xã ở ấp Phú Hưng sử dụng wifi của các hộ dân gần đó. Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã An Sơn đã mời các hộ dân gần cổng chào lên làm việc để xác định trường hợp chỉnh sửa nội dung trên bảng điện tử led song chưa xác định được người có nghi vấn.

Để làm rõ vụ việc và xác định đối tượng sửa nội dung trên bảng điện tử, UBND xã An Sơn đã chuyển bo mạch cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Bùi Hữu Toàn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố bảng điện tử tại cổng chào xã An Sơn xuất hiện dòng chữ lạ, sở đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn bộ các bảng điện tử gắn trên cổng chào toàn tỉnh. Theo ông Toàn, việc kiểm tra nhằm tránh xảy ra tình trạng tương tự, kịp thời phát hiện hệ thống bảng điện tử bị lỗi hoặc bị người khác can thiệp để đưa nội dung sai trái.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều 22/11, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về một bảng điện tử tại cổng chào chạy dòng chữ quảng cáo đánh bạc, gây xôn xao dư luận.

Vụ việc xảy ra tối 20/11, tại cổng chào ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo đó, trên bảng điện tử của cổng chào xuất hiện dòng chữ “Nhà cái đến từ châu Phi” bằng đèn led màu đỏ, chạy trên bảng nhiều lần.

Đại diện Ban điều hành ấp Phú Hưng cho biết, bảng điện tử ở cổng chào này chạy các nội dung tuyên truyền về ngày lễ, sự kiện quan trọng và tuyên truyền về pháp luật.

Tuy nhiên, tối 20/11, người dân trình báo về việc trên bảng điện tử cổng chào xuất hiện nội dung không phù hợp, liên quan đến việc cá cược bóng đá trên mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường và thấy nội dung hiển thị trên bảng điện tử bị mờ nhòe nên đã tắt. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội từ người dân chụp lại ở thời khắc dòng chữ lạ chạy qua.

Từ thời điểm xảy ra vụ việc đến nay, bảng điện tử tại cổng chào kể trên đã dừng hoạt động.