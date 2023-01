Tin lời hứa việc nhẹ lương cao, thiếu nữ bị bán vào 'động quỷ'

TPO - Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao" của nhóm đối tượng trên mạng xã hội, thiếu nữ 16 tuổi đồng ý đến làm việc để rồi bị ép bán dâm.

Ngày 4/1, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 2005), Châu Thanh Kiệt (SN 2004), Võ Thị Diệu Em (SN 1997), Mai Tuấn Vỹ (SN 1996, cùng quê An Giang); Phan Vĩ Thái (SN 2005, quê Tiền Giang) và Trịnh Quang Nam (SN 1990, quê Bình Dương), để điều tra làm rõ hành vi "Mua bán người" và "Giữ người trái pháp luật".

Theo điều tra, ngày 22/12/2022, nhóm đối tượng lên mạng xã hội đăng tin tuyển nhân viên làm việc với mức lương cao. Em P.T.P.T (SN 2006, ngụ TP Hồ Chí Minh) liên hệ để xin làm.

Đêm 22/12/2022, các đối tượng đi xe ô tô đến nơi ở của em T. và chở em đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và giam lỏng em tại đây.

Sau đó, nhóm đối tượng chở em T. đến điểm hẹn để bán cho chủ quán cà phê với giá 12 triệu đồng.

Ngày 24/12/2022, em T. bị đưa đến quán cà phê ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) và bị ép bán dâm cho khách.

Khi T không chịu đi khách và đòi về, chủ quán yêu cầu em chuộc thân với giá 12 triệu đồng. Gia đình em T. biết tin nên đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP Thuận An sau đó đã mời các đối tượng làm việc. Tất cả đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.