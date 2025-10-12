Tin đồn về iPhone 17e: Trang bị Dynamic Island, chip A19, khi nào sẽ ra mắt?

HHTO - Dòng iPhone phổ thông của Apple được cho là sẽ có phiên bản kế nhiệm mang tên iPhone 17e, dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2026, với loạt nâng cấp đáng chú ý như màn hình Dynamic Island và chip xử lý A19.

Ra mắt vào nửa đầu năm 2026

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Apple đang lên kế hoạch giới thiệu iPhone 17e trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 5/2026. Một số leaker cho rằng sản phẩm sẽ ra mắt tháng 2/2026, trong khi một số khác dự đoán tháng 5/2026.

Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cũng cho biết iPhone 17e sẽ xuất hiện trong nửa đầu năm 2026, trùng khớp với chu kỳ ra mắt các mẫu iPhone SE hoặc “e” giá rẻ trước đó của Apple.

Nếu đúng như dự đoán, iPhone 17e có thể được công bố vào mùa Xuân 2026, tiếp nối truyền thống ra mắt sản phẩm “bình dân” của hãng công nghệ Mỹ.

Thiết kế và màn hình: Dynamic Island có thể thay thế tai thỏ

Nhiều nguồn tin cho biết iPhone 17e sẽ giữ kích thước màn hình 6,1 inch, nhỏ hơn so với iPhone 17 (6,3 inch), và duy trì tần số quét 60 Hz.

Một số dự đoán cho rằng thiết bị sẽ dùng lại tấm nền từ iPhone 16e, do Samsung Display, LG Display và BOE cung cấp - trong đó BOE sẽ chiếm phần lớn sản lượng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Apple có thể loại bỏ phần “tai thỏ” và thay bằng Dynamic Island, tương tự như trên các mẫu iPhone cao cấp hơn.

Dynamic Island là khu vực hiển thị linh hoạt xung quanh cụm camera trước, cho phép người dùng xem thông báo, điều khiển nhạc, đồng hồ đếm ngược… mà không cần thoát ứng dụng đang sử dụng.

Nếu điều này thành hiện thực, iPhone 17e sẽ là mẫu iPhone “giá mềm” đầu tiên sở hữu Dynamic Island, thay vì thiết kế notch quen thuộc.

Chip A19 - hiệu năng tiệm cận dòng cao cấp

Theo AppleInsider, iPhone 17e nhiều khả năng được trang bị chip A19, tương tự như trên iPhone 17 tiêu chuẩn. So với A18 của iPhone 16e, chip mới được cho là mang lại cải thiện rõ rệt về hiệu năng đồ họa và CPU.

Cụ thể, chip A19 có thể bao gồm 6 nhân CPU (2 nhân hiệu năng cao, 4 nhân tiết kiệm năng lượng) và GPU mạnh hơn, đạt điểm Metal benchmark khoảng 37.000, cao hơn nhiều so với 22.000 điểm của iPhone 16e.

Máy dự kiến được trang bị RAM 8 GB, tương tự bản tiền nhiệm, nhưng vẫn kém hơn dòng Pro (RAM 12 GB).

Theo đánh giá ban đầu, hiệu năng CPU của iPhone 17e có thể ngang ngửa với iPhone 17, giúp thiết bị này trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc tầm trung của Apple.

Nhiều chi tiết vẫn còn là ẩn số

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiết kế mặt sau, hỗ trợ MagSafe, hay chất liệu khung viền của iPhone 17e. Các nguồn tin vẫn còn mâu thuẫn về việc liệu máy sẽ dùng lại thiết kế iPhone 16e hay được tinh chỉnh theo phong cách của iPhone 17.

Dù còn nhiều đồn đoán, iPhone 17e hứa hẹn sẽ là phiên bản cân bằng giữa hiệu năng, tính năng và giá thành, phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple nhưng không cần tới những công nghệ đắt đỏ nhất.