Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Tin đồn về iPhone 17e: Trang bị Dynamic Island, chip A19, khi nào sẽ ra mắt?

Sơn Trần

HHTO - Dòng iPhone phổ thông của Apple được cho là sẽ có phiên bản kế nhiệm mang tên iPhone 17e, dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2026, với loạt nâng cấp đáng chú ý như màn hình Dynamic Island và chip xử lý A19.

Ra mắt vào nửa đầu năm 2026

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Apple đang lên kế hoạch giới thiệu iPhone 17e trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 5/2026. Một số leaker cho rằng sản phẩm sẽ ra mắt tháng 2/2026, trong khi một số khác dự đoán tháng 5/2026.

Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cũng cho biết iPhone 17e sẽ xuất hiện trong nửa đầu năm 2026, trùng khớp với chu kỳ ra mắt các mẫu iPhone SE hoặc “e” giá rẻ trước đó của Apple.

Nếu đúng như dự đoán, iPhone 17e có thể được công bố vào mùa Xuân 2026, tiếp nối truyền thống ra mắt sản phẩm “bình dân” của hãng công nghệ Mỹ.

65329-136654-63739-132639-iphone-16e-in-hand-xl-xl.jpg

Thiết kế và màn hình: Dynamic Island có thể thay thế tai thỏ

Nhiều nguồn tin cho biết iPhone 17e sẽ giữ kích thước màn hình 6,1 inch, nhỏ hơn so với iPhone 17 (6,3 inch), và duy trì tần số quét 60 Hz.

Một số dự đoán cho rằng thiết bị sẽ dùng lại tấm nền từ iPhone 16e, do Samsung Display, LG Display và BOE cung cấp - trong đó BOE sẽ chiếm phần lớn sản lượng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Apple có thể loại bỏ phần “tai thỏ” và thay bằng Dynamic Island, tương tự như trên các mẫu iPhone cao cấp hơn.

Dynamic Island là khu vực hiển thị linh hoạt xung quanh cụm camera trước, cho phép người dùng xem thông báo, điều khiển nhạc, đồng hồ đếm ngược… mà không cần thoát ứng dụng đang sử dụng.

Nếu điều này thành hiện thực, iPhone 17e sẽ là mẫu iPhone “giá mềm” đầu tiên sở hữu Dynamic Island, thay vì thiết kế notch quen thuộc.

Chip A19 - hiệu năng tiệm cận dòng cao cấp

Theo AppleInsider, iPhone 17e nhiều khả năng được trang bị chip A19, tương tự như trên iPhone 17 tiêu chuẩn. So với A18 của iPhone 16e, chip mới được cho là mang lại cải thiện rõ rệt về hiệu năng đồ họa và CPU.

Cụ thể, chip A19 có thể bao gồm 6 nhân CPU (2 nhân hiệu năng cao, 4 nhân tiết kiệm năng lượng) và GPU mạnh hơn, đạt điểm Metal benchmark khoảng 37.000, cao hơn nhiều so với 22.000 điểm của iPhone 16e.

65329-136652-65222-136394-iphone-17-vs-iphone-16e-display-xl-xl.jpg

Máy dự kiến được trang bị RAM 8 GB, tương tự bản tiền nhiệm, nhưng vẫn kém hơn dòng Pro (RAM 12 GB).

Theo đánh giá ban đầu, hiệu năng CPU của iPhone 17e có thể ngang ngửa với iPhone 17, giúp thiết bị này trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc tầm trung của Apple.

Nhiều chi tiết vẫn còn là ẩn số

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiết kế mặt sau, hỗ trợ MagSafe, hay chất liệu khung viền của iPhone 17e. Các nguồn tin vẫn còn mâu thuẫn về việc liệu máy sẽ dùng lại thiết kế iPhone 16e hay được tinh chỉnh theo phong cách của iPhone 17.

Dù còn nhiều đồn đoán, iPhone 17e hứa hẹn sẽ là phiên bản cân bằng giữa hiệu năng, tính năng và giá thành, phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple nhưng không cần tới những công nghệ đắt đỏ nhất.

cover.jpg
Sơn Trần
Apple Insider
#iPhone 17e #Apple #Dynamic Island #chip A19 #ra mắt 2026 #dòng iPhone phổ thông #tín đồ Apple #người dùng iPhone

Cùng chuyên mục