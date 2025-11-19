Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Tin đồn Kylie Jenner - Timothée Chalamet chia tay lan rộng

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tin đồn Kylie Jenner và Timothée Chalamet chia tay bùng lên mạnh mẽ sau khi Timothée vắng mặt tại một sự kiện gia đình lớn, kéo theo hàng loạt phân tích về “dấu hiệu rạn nứt” trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao trước tin đồn Kylie JennerTimothée Chalamet đã chia tay sau khoảng hai năm hẹn hò. Trên các nền tảng xã hội, loạt bài phân tích về những “tín hiệu rạn nứt” liên tục được chia sẻ.

Mọi chuyện bắt đầu bùng phát khi Timothée vắng mặt tại tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Kris Jenner, sự kiện gia đình quan trọng mà nhiều người mặc nhiên cho rằng anh sẽ tham dự. Chính khoảnh khắc vắng mặt này đã làm dấy lên nghi vấn chia tay trong cộng đồng mạng.

Mạng xã hội lan truyền nhiều &quot;bằng chứng&quot; cho thấy cặp đôi đang có dấu hiệu rạn nứt.
Mạng xã hội lan truyền nhiều "bằng chứng" cho thấy cặp đôi đang có dấu hiệu rạn nứt.

Tuy vậy, các nguồn tin từ truyền thông quốc tế cho biết lý do thực ra rất đơn giản: Timothée đang bận quay dự án Dune: Part Three ở châu Âu nên không thể thu xếp thời gian bay về Mỹ. Nhiều tờ báo lớn cũng xác nhận sự vắng mặt của anh chỉ là vì lịch trình làm việc dồn dập, không hề liên quan đến chuyện tình cảm.

Timothée Chalamet hiện đang bận rộn với nhiều dự án phim mới.
Timothée Chalamet hiện đang bận rộn với nhiều dự án phim mới.

Một nguồn tin thân cận cho biết Kylie và Timothée rất ít thời gian gặp nhau khi cả hai đều đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất để tập trung cho sự nghiệp riêng. Dù vậy, tình cảm của họ không vì thế mà phai nhạt. Cặp đôi vẫn FaceTime gần như mỗi ngày, cố gắng giữ liên lạc thường xuyên dù đang ở hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất. Giới truyền thông cũng nhận định việc tạm xa nhau vài tuần là hoàn toàn bình thường với lịch trình của người nổi tiếng và “không cho thấy bất kỳ dấu hiệu tiêu cực nào”.

screenshot-2025-11-18-182455.png
Cặp đôi vẫn rất gắn bó dù ở giữa có khoảng cách địa lý xa xôi.

Dù vậy, những tin đồn chia tay vẫn chưa hề lắng xuống. Giữa lúc thông tin lan rộng, Kylie bất ngờ có động thái xoa dịu dư luận. Cô “thả tim” bài đăng giới thiệu trailer phim mới của Timothée trên Instagram - một cử chỉ tuy nhỏ nhưng đủ để cộng đồng mạng đặt câu hỏi: Phải chăng đây là lời khẳng định ngầm rằng mọi chuyện giữa cặp đôi vẫn ổn?

Trong khi đó, Timothée giữ thái độ kín tiếng quen thuộc. Khi được hỏi về Kylie trong một buổi phỏng vấn với Vogue, nam diễn viên chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi không có gì để nói.” Anh không phủ nhận, không xác nhận mà chỉ chọn im lặng, càng khiến dư luận thêm tò mò.

Cả hai có những động thái trái ngược nhau trước tin đồn chia tay.
Cả hai có những động thái trái ngược nhau trước tin đồn chia tay.

Một số nguồn tin còn cho biết Kylie từng bay sang Budapest để thăm bạn trai trên phim trường, cho thấy cả hai vẫn nỗ lực duy trì sự thân mật khi có cơ hội. Tấm ảnh bị chụp lại của cặp đôi tại một quán cà phê ở Budapest thời gian gần đây tiếp tục củng cố nhận định rằng họ vẫn dành thời gian bên nhau khi lịch trình cho phép, và rằng tin đồn chia tay có lẽ đang… đi xa hơn sự thật.

Cặp đôi được người hâm mộ bắt gặp tại quán cà phê ở Budapest.
Cặp đôi được người hâm mộ bắt gặp tại quán cà phê ở Budapest.
z7215046470466-bef2380ca4c1234a2918a8dc2fdf622f.jpg
Quỳnh Phương
#Kylie Jenner #Timothée Chalamet #tin đồn #yêu đương #tin đồn chia tay #ngôi sao #mối quan hệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục