Tin đồn Kylie Jenner - Timothée Chalamet chia tay lan rộng

HHTO - Tin đồn Kylie Jenner và Timothée Chalamet chia tay bùng lên mạnh mẽ sau khi Timothée vắng mặt tại một sự kiện gia đình lớn, kéo theo hàng loạt phân tích về “dấu hiệu rạn nứt” trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao trước tin đồn Kylie Jenner và Timothée Chalamet đã chia tay sau khoảng hai năm hẹn hò. Trên các nền tảng xã hội, loạt bài phân tích về những “tín hiệu rạn nứt” liên tục được chia sẻ.

Mọi chuyện bắt đầu bùng phát khi Timothée vắng mặt tại tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Kris Jenner, sự kiện gia đình quan trọng mà nhiều người mặc nhiên cho rằng anh sẽ tham dự. Chính khoảnh khắc vắng mặt này đã làm dấy lên nghi vấn chia tay trong cộng đồng mạng.

Mạng xã hội lan truyền nhiều "bằng chứng" cho thấy cặp đôi đang có dấu hiệu rạn nứt.

Tuy vậy, các nguồn tin từ truyền thông quốc tế cho biết lý do thực ra rất đơn giản: Timothée đang bận quay dự án Dune: Part Three ở châu Âu nên không thể thu xếp thời gian bay về Mỹ. Nhiều tờ báo lớn cũng xác nhận sự vắng mặt của anh chỉ là vì lịch trình làm việc dồn dập, không hề liên quan đến chuyện tình cảm.

Timothée Chalamet hiện đang bận rộn với nhiều dự án phim mới.

Một nguồn tin thân cận cho biết Kylie và Timothée rất ít thời gian gặp nhau khi cả hai đều đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất để tập trung cho sự nghiệp riêng. Dù vậy, tình cảm của họ không vì thế mà phai nhạt. Cặp đôi vẫn FaceTime gần như mỗi ngày, cố gắng giữ liên lạc thường xuyên dù đang ở hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất. Giới truyền thông cũng nhận định việc tạm xa nhau vài tuần là hoàn toàn bình thường với lịch trình của người nổi tiếng và “không cho thấy bất kỳ dấu hiệu tiêu cực nào”.

Cặp đôi vẫn rất gắn bó dù ở giữa có khoảng cách địa lý xa xôi.

Dù vậy, những tin đồn chia tay vẫn chưa hề lắng xuống. Giữa lúc thông tin lan rộng, Kylie bất ngờ có động thái xoa dịu dư luận. Cô “thả tim” bài đăng giới thiệu trailer phim mới của Timothée trên Instagram - một cử chỉ tuy nhỏ nhưng đủ để cộng đồng mạng đặt câu hỏi: Phải chăng đây là lời khẳng định ngầm rằng mọi chuyện giữa cặp đôi vẫn ổn?

Trong khi đó, Timothée giữ thái độ kín tiếng quen thuộc. Khi được hỏi về Kylie trong một buổi phỏng vấn với Vogue, nam diễn viên chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi không có gì để nói.” Anh không phủ nhận, không xác nhận mà chỉ chọn im lặng, càng khiến dư luận thêm tò mò.

Cả hai có những động thái trái ngược nhau trước tin đồn chia tay.

Một số nguồn tin còn cho biết Kylie từng bay sang Budapest để thăm bạn trai trên phim trường, cho thấy cả hai vẫn nỗ lực duy trì sự thân mật khi có cơ hội. Tấm ảnh bị chụp lại của cặp đôi tại một quán cà phê ở Budapest thời gian gần đây tiếp tục củng cố nhận định rằng họ vẫn dành thời gian bên nhau khi lịch trình cho phép, và rằng tin đồn chia tay có lẽ đang… đi xa hơn sự thật.