Tìm thấy thi thể bé trai bị nước cuốn trôi xuống cống ở Bình Dương

TPO - Sau khoảng một giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm thấy và trục vớt thi thể bé trai bị nước cuốn.

Khoảng 16h chiều nay (3/4), có 4 trẻ em đứng chơi tại khu vực Cầu Quay (phường An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, một bé trai trong số đó không may bị nước cuốn xuống ống cống mất tích.

Ngay khi phát hiện sự việc bé trai mất tích, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng cứu nạn, cứu hộ được điều đến hiện trường. Sau khoảng một giờ tìm kiếm, người nhái tìm thấy thi thể bé trai chìm dưới ống cống.

Hiện tại, thi thể bé trai được đưa về nhà xác để chờ người thân đến làm thủ tục bàn giao.