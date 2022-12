Tìm giải pháp toàn diện điều trị ung thư đại trực tràng

Ngày nay những tiến bộ trong ngành phẫu thuật ung thư đại trực tràng giúp người bệnh rút ngắn thời gian phẫu thuật, tăng hiệu quả và độ an toàn với các biện pháp ít xâm lấn.

Tại hội nghị thường niên lần thứ 11 của Hội Phẫu thuật đại trực tràng khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và hội thảo chuyên đề Cập nhật mới nhất về giải pháp toàn diện trong phẫu thuật ít xâm lấn ung thư đại trực tràngtổ chức đầu tháng 12/2022 với sự đồng hành của Medtronic Việt Nam, các bác sĩ, chuyên gia y tế cho biết: Theo thống kê năm 2020 của Cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư - Tổ chức Y tế Thế giới (International Agency for Research on Cancer - WHO), tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng là ung thư gây tử vong và có số ca mắc mới đứng thứ năm, sau ung thư gan, phổi, vú và ung thư dạ dày.

PGS.TS-BS Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, chủ tọa hội nghị cho biết: Mỗi năm Việt Nam có khoảng 16.000 trường hợp ung thư đại trực tràng mới. Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy trung bình mỗi năm thực hiện khoảng 1.200 ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng. “Đa số người bệnh đều ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, tốn kém. Trong khi đó hiện nay Việt Nam vẫn chưa có chương trình tầm soát quốc gia về ung thư đại trực tràng”- PGS.TS-BS Lâm Việt Trung nói.

Các chuyên gia y tế cho biết, hiện phẫu thuật là phương pháp điều trị quan trọng nhất trong ung thư đại trực tràng và gần như là chỉ định bắt buộc ở các giai đoạn (đặc biệt giai đoạn 2, 3) để loại bỏ hoàn toàn khối u. Nếu không thể loại bỏ hoàn toàn, phẫu thuật vẫn giúp loại bỏ phần lớn các tế bào ác tính, giảm hiện tượng khối u chèn ép lên các cơ quan khác, tăng thời gian sống thêm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Tại Việt Nam, theo PGS.TS-BS Lâm Việt Trung, từ năm 2001, các cơ sở y tế tại Việt Nam đã bắt đầu triển khai phẫu thuật ung thư đại trực tràng bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn. Đến nay hầu hết các bệnh viện tuyến tỉnh đã có thể tự thực hiện được phẫu thuật ung thư đại trực tràng bằng phương pháp nội soi nhờ sự chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên.

Với những tiến bộ trong ngành ngoại khoa, khi có chỉ định phù hợp, bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng sẽ được điều trị bằng biện pháp phẫu thuật ít xâm lấn, sử dụng các dụng cụ phẫu thuật tiên tiến toàn diện cho tất cả các bước trong cuộc mổ, giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, tăng hiệu quả và độ an toàn. Đặc biệt từ năm 2015 đến nay, một số bệnh viện tuyến cuối đã thực hiện phẫu thuật ung thư đại trực tràng bằng robot thế hệ mới. Đây là phương pháp phẫu thuật mang lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

“Ung thư đại trực tràng có thể không gây ra các triệu chứng ngay lập tức. Trên thực tế, nhiều triệu chứng của ung thư đại trực tràng cũng có thể do các vấn đề khác gây ra khiến bệnh nhân, bác sĩ có thể nhầm lẫn trong chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh lý này”- PGS.TS-BS Lâm Việt Trung cho biết thêm.

Để phát hiện sớm ung thư đại tràng, đối với các bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ cao, người có một số triệu chứng nghi ngờ sau khi xem xét bệnh sử và khám sức khỏe, bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân làm các xét nghiệm cận lâm sàng chẩn đoán như: Nội soi đại trực tràng, sinh thiết, xét nghiệm di truyền…

Bên cạnh đó, kiểm tra đại trực tràng thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để phòng tránh ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, ung thư đại tràng có thể phòng tránh được thông qua thói quen ăn uống lành mạnh: hạn chế thịt đỏ, thức uống có cồn, tăng các loại thực phẩm nhiều chất xơ; tăng cường vận động thể lực.

Hội nghị Phẫu thuật đại trực tràng khu vực Đông Nam Á (ASEAN) là diễn đàn để các bác sĩ phẫu thuật trong khu vực ASEAN chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những giải pháp mới nhất trong phẫu thuật ung thư đại trực tràng, thúc đẩy sự hợp tác chuyên môn quốc tế nhằm nâng cao kết quả điều trị cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng trong khu vực nói chung, Việt Nam nói riêng. Năm nay, hội nghị thu hút 300 bác sĩ phẫu thuật trong khu vực tham gia, tập trung thảo luận gần 50 chuyên đề về chẩn đoán và phẫu thuật điều trị các bệnh lý về trực tràng nói chung và ung thư đại trực tràng nói riêng; trong đó có chuyên đề đặc biệt về “Cập nhật mới nhất về giải pháp toàn diện trong phẫu thuật ít xâm lấn ung thư đại trực tràng”.