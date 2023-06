Tìm được gia đình người đàn ông tâm thần đi lạc 14 ngày từ Phú Yên ra Bình Định

TPO - Qua khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau khi đối chiếu và so sánh tên tuổi những người mà người đàn ông đi lạc cung cấp, lực lượng công an đã xác định được danh tính, phát hiện người này đi lạc từ Phú Yên ra Bình Định.

Ngày 29/6, Công an xã Tây An (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho hay, gia đình ông Mai Văn Đạo (SN 1968, trú tại thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) có thư cảm ơn gửi đến lực lượng công an xã vì đã tìm được ông Đạo đi lạc sau 14 ngày.

Theo Công an xã Tây An, vào khoảng 7h ngày 27/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại thôn Háo Nghĩa, lực lượng công an phát hiện một người đàn ông khoảng 55 tuổi, dáng người cao gầy, đang nằm trước nhà một hộ dân ở địa phương.

Qua công tác xác minh nhanh, người đàn ông trên không phải người ở địa phương, trên người không có giấy tờ tùy thân, tay chân bị lở loét, chảy máu và có biểu hiện mất trí nhớ. Công an xã Tây An đã vận động và đưa người đàn ông này về đơn vị để chăm sóc vết thương, ăn uống và đã hồi phục sức khỏe, đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm người thân trên mạng xã hội và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm người nhà.

Cũng tại đây, qua lời kể và những thông tin ít ỏi mà người đàn ông này cung cấp cho Công an xã, người này không còn nhớ chính xác địa chỉ quê quán, chỉ nhớ láng máng người thân ở huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên).

Qua khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi đối chiếu và so sánh tên tuổi những người mà người đàn ông này cung cấp, Công an xã Tây An tìm được bà Mai Thị Lài (SN 1961) là người nhà và xác nhận danh tính người đàn ông trên là Mai Văn Đạo (SN 1968, trú tại thôn Phú Lộc, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo người nhà trình bày, ông Đạo có tiền sử tâm thần và thường xuyên mất trí nhớ, ông đã lạc nhà của mình đến nay hơn 14 ngày. Gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương, tìm kiếm bằng nhiều cách nhưng không có kết quả.