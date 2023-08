Tiết lộ về đại gia chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

TPO - Ông Nguyễn Cao Trí - đại gia mất tích bí ẩn thời gian qua chính là người chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn. Ông Trí sở hữu loạt công ty trong hệ sinh thái bất động sản, trung tâm tiệc cưới, tổ chức sự kiện, giáo dục, y tế, nông nghiệp kỹ thuật cao...

Tiêu hủy chứng từ để chiếm đoạt

Chiều 5/8, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - thông tin, ngày 15/1 Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí (53 tuổi), người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng vụ án Công ty An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mà bà Lan đã chuyển cho mình nên đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc bà Lan chuyển 40 triệu USD cho ông Trí với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã nhận tội, xin nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong toả tài sản của ông Trí để đảm bảo thi hành án.

Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Sài Gòn Đại Ninh Corp) được thành lập vào đầu năm 2010, trụ sở đặt tại phường 10, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ban đầu, công ty này có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam (Phương Nam Group - nắm 85% vốn điều lệ) và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% cổ phần còn lại là Hoàng Văn Thọ (2%), Đào Thúy Hằng (5%), Phan Văn Đức (5%), Nguyễn Văn Lam (0,5%), Trần Tấn Công (1%), Trần Hồng Thắng (0,5%) và Nguyễn Đình Tùng (1%).

Đến tháng 8/2016, bà Phan Thị Hoa thay Công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Sài Gòn Đại Ninh Corp. Ngày 10/10/2017, Sài Gòn Đại Ninh Corp nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, phần vốn chi phối 88,5% lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa. Tuy nhiên, về bản chất không có gì thay đổi, bởi nữ doanh nhân sinh năm 1958 là chủ sở hữu của Phương Nam Group.

Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an điều tra.

Dự án khu đô thị này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ cuối năm 2010, quy mô gần 3.600 ha, tổng mức đầu tư hơn 25.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai rầm rộ, hàng loạt hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng.

Đến tháng 7/2020, trong kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, ít tháng sau khi ông Nguyễn Cao Trí đảm nhiệm vai trò đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Sài Gòn Đại Ninh, vào tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Liên quan đến quá trình thẩm tra dự án này, vào tháng 3 năm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng - để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Hệ sinh thái đa dạng

Ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như: Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Capella Holdings.

Thời điểm đó, Capella Holdings sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực như giải trí (Air 360 Sky Bar, Chill Bar, La Vie En Rose Live Music & Bar), trung tâm hội nghị tiệc cưới, hệ thống nhà hàng…

Cuối năm 2018, Capella Holdings khẳng định vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí sau khi Công ty TNHH Chloe Hospitality - thành viên thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí thâu tóm “lâu đài” Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải Silk).

Ngoài F&B, Capella Holdings còn mở rộng kinh doanh trong ngành bất động sản với cao ốc The One Saigon, ngành bán lẻ tiêu dùng, y tế, giáo dục, nông nghiệp kỹ thuật cao và nhiều lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Nguyễn Cao Trí được nhắc tới với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang (VLG) - chủ sở hữu Trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên, hiện nay Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang đã thay đổi từ ông Trí sang bà Bùi Thị Vân Anh-vợ ông Trí.

Hồi đầu năm nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB) công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự hội đồng quản trị. Theo đó, ông Nguyễn Cao Trí - thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019-2024 - đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng này kể từ ngày 19/1 theo quy định tại Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng.