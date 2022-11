Tiếp thêm động lực để nuôi ước mơ

TP - Trong số 140 tân sinh viên xuất sắc được trao học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2022, có nhiều bạn xuất thân từ miền núi.

Không bỏ cuộc

Y Tes là người dân tộc Bana sống ở Kon Tum. Gia đình cô có 12 anh chị em, cuộc sống nhiều khó khăn. Dù vậy, Y Tes không bỏ học sớm như các anh chị mà vẫn có gắng học hành. Tes kể, hồi đi học phổ thông ngày nào cũng phải đạp xe đi về hơn 20 km, ngày nắng cũng như ngày mưa. “Thấu hiểu được nỗi khó khăn của gia đình nên có cơ hội được học, em phải cố gắng thôi!”, Y Tes tâm sự. Bằng những cố gắng của mình, Y Tes đã đậu vào Đại học Đà Nẵng (Phân hiệu Kon Tum) với số điểm cao nhất.

Cha mắc bệnh hiểm nghèo và mất sớm, gia đình Kpă H’ Thuý, người Jarai ở Krông Pa (Gia Lai) rời vào cảnh nghèo khó. Thương mẹ, Thuý đã từng tính nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng mẹ không đồng ý. “Mẹ bảo đời mẹ đã khổ vì ít học. Mẹ sẽ cố để lo cho con cái ăn học không phải khổ như mẹ ngày xưa”- Thuý kể. Nghe lời mẹ, Thuý cố gắng, chuyên tâm vào học hành để có kết quả tốt cho mẹ vui. Khi Thuý đậu vào Trường đại học Phú Yên, bên cạnh niềm vui là nỗi lo của mọi người trong gia đình, bởi dù đã rất cố gắng mẹ cũng chỉ lo được phần nào kinh phí để Thúy theo học. Vì thế, học bổng Nâng bước thủ khoa 2022 là một sự cứu cánh, giúp Thúy và gia đình góp phần giải quyết khó khăn, tiếp tục học tập. “Suất học bổng còn là nguồn động lực giúp em tiếp tục phấn đấu, thực hiện ước mơ của mình”- Thuý chia sẻ.

Đinh Thị Hoài Nhi, là dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở Buôn Hồ (Đắk Lắk). Cha của Nhi, ông Đinh Văn Cảnh cho biết, gia đình ông làm rẫy trồng cà phê nhưng hiện nay cà phê đã già cỗi, phải thay mới nên chưa có thu hoạch. Trong khi đó, vợ lại bệnh nặng nên gia đình chỉ có mình ông là lao động chính. Hiện ông đang nuôi 3 con ăn học, với chi phí quá lớn nên ông không thể gánh nổi. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Nhi vẫn nỗ lực học tập và đạt tốt nghiệp phổ thông với 29,5 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào của trường đại học Duy Tân. “Càng thương bố mẹ, em càng tự nỗ lực học tập nhiều hơn để đạt được nhiều thành tích trong học tập”, Nhi tâm sự. Sự nỗ lực đã đem lại cho Nhi kết quả tốt nghiệp phổ thông với 29,5 điểm và cô trở thành thủ khoa đầu vào của Trường đại học Duy Tân. Khi nghe con gái được trao học bổng Nâng bước Thủ khoa 2022, ông Cảnh mừng khôn xiết, vì nó sẽ góp phần giúp gia đình ông vượt qua được chặng đường ngặt nghèo này và là động lực để cô con gái tiếp tục trên con đường học vấn.

Viết những giấc mơ

Với những sinh viên nghèo học giỏi và giàu khát khao, mơ ước, học bổng Nâng bước Thủ khoa không chỉ góp phần giúp họ vượt qua khó khăn mà còn tạo động lực để mỗi người có thêm nghị lực bước trên con đường học tập của mình. Y Tes tâm sự: “Ước mơ từ nhỏ của em sau khi ra trường sẽ xin đi đến những vùng sâu vùng xa ở quê nhà để giảng dạy, tự tay mang con chữ, mang ước mơ của mình đến với các em nhỏ, dìu dắt những em nhỏ ở quê như em trở thành những người có ích cho xã hội”.

Với Kpă H’ Thuý, cô giáo viên mầm non của tương lai lại mong muốn sẽ mở trường mầm non, tự tay dạy dỗ, chăm sóc những đứa trẻ nơi quê nhà. Cô cho biết, hiện rất nhiều nơi ở quê Thuý chưa có trường mầm non, những đứa trẻ do thiếu trường lớp nên không được học hành từ nhỏ, rất thiệt thòi so với các đứa trẻ nơi thành thị nên cô mong muốn sẽ thay đổi điều đó.

Với Hoài Nhi, cô mong muốn sẽ trở thành nhà ngoại giao để đi khắp thế giới. “Em sẽ đi khắp nơi, tìm hiểu về mối quan hệ các quốc gia cũng như góp một phần nhỏ để kết nối và thiết lập thêm nhiều mối quan hệ mới. Có thể hôm nay em là một cô gái Tày vừa bước ra khỏi mảnh đất Tây Nguyên nghèo khó, mang theo bao ước mơ và hoài bão của bản thân, nhưng ngày mai em sẽ là một nhà ngoại giao để góp phần xây dựng chiến lược ngoại giao của đất nước”- Hoài Nhi viết.