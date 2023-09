Tiếp nối những truyền thống vẻ vang

TP - Tự hào với truyền thống đánh giặc giữ nước của thế hệ cha anh đi trước, noi gương các Anh hùng, liệt sĩ, những cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (HAPULICO) nguyện tiếp tục cống hiến sức mình để xây dựng công ty phát triển, đưa ánh sáng đến với những công trình trên mọi miền Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023); 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc gắn với tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong (24/7/1968 - 24/7-2023). Tiếp nối truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình thống nhất đất nước và xây dựng CNXH. Trong hai ngày 19-20/7, đoàn công tác của Công ty HAPULICO do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch HĐTV công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc - tỉnh Hà Tĩnh. Đây là những địa danh chứng kiến những bản hùng ca bất diệt về sự hy sinh của những người con thân yêu của Tổ quốc.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí trong Đảng ủy, BCH công đoàn, đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một số cán bộ chủ chốt và các công nhân của Nhà máy chế tạo thiết bị chiếu sáng và đô thị.

Thắp sáng Nghĩa trang Trường Sơn

Trong không khí thiêng liêng, trước anh linh của các Anh hùng, Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch HĐTV công ty cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng, Liệt sĩ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Ghi nhớ công ơn của thế hệ đi trước, trong tháng tri ân này, được sự phối hợp và cho phép của Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, công ty HAPULICO đã thực hiện việc chỉnh trang, sửa chữa hệ thống cột đèn trang trí chiếu sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn từ ngày 14/7 đến ngày 20/7/2023 bao gồm các loại cột và đèn chiếu sáng. Cũng trong chuyến công tác này, đoàn công tác của HAPULICO thực hiện chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn...

Đây là tấm lòng, là sự biết ơn của toàn thể CBCNV công ty HAPULICO với những người có công với Tổ quốc, cũng là hành động để giáo dục thế hệ trẻ của HAPULICO ngày nay tiếp tục giữ vững truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn thế hệ những người đã hy sinh xương máu để làm nên đất nước, để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay.

CBCNV của Công ty HAPULICO ngày hôm nay, nguyện thi đua lao động sản xuất, không ngừng học hỏi, làm việc sáng tạo để ra sức giữ được thành quả cách mạng mà cha ông ta đã phải hy sinh xương máu mới có được, góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống anh hùng, cũng như sự tin yêu, kỳ vọng của các thế hệ đi trước.

Tự hào với truyền thống đánh giặc giữ nước của thế hệ cha anh đi trước, noi gương các Anh hùng, liệt sĩ, chúng tôi - những cán bộ và người lao động của công ty HAPULICO nguyện sẽ tiếp tục cống hiến sức mình để xây dựng công ty phát triển, để đưa ánh sáng đến với những công trình trên mọi miền Tổ quốc, góp sức xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.