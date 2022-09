Tiếp nhận thêm 44 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia

TPO - Ngày 20/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp nhận công dân Việt Nam lao động tại các casino ở Campuchia trở về. Được biết, đây là đợt tiếp nhận lần thứ ba; tính đến nay đã có 110 người được trao trả về nước.

Thượng tá Trần Hoà Hiệp – Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 44 công dân nói trên. Đa số công dân Việt Nam được "giải cứu" từ các casino hoạt động trá hình khu vực dọc biên giới.

Sau khi tiến hành cho các công dân khai báo y tế, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang thụ lý.

Tình trạng người Việt làm trong casino Campuchia trốn về nước khá nhiều trong thời gian gần đây.

Điển hình như vụ 56 người làm việc trong một casino ở thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, do "bất đồng công việc" đã chạy ra đường lớn hướng về cửa khẩu Mộc Bài, thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Hoặc vụ 42 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino nhảy xuống sông Bình Di (thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bơi về nước.

Trước tình hình trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã gửi công điện về việc bảo hộ công dân đối với các trường hợp trên. Tổng cục Di trú (Bộ Nội vụ Campuchia) cũng đã tạm giữ nhiều trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh là người Việt Nam.